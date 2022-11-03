Шустер: К Маску отношусь с уважением. Он озабочен будущим планеты, экологией, инфраструктурой. Но есть в нем свои изъяны

Twitter теперь – собственность Маска, и он вправе менять и правила в компании, и контент в соцсети, считает Шустер Фото: EPA

Комментируя заявления Маска о возможном изменении правил и политики Twitter, в результате чего в контенте, как ожидается, станет "меньше агрессии", Шустер предположил, что это не должно повлиять на освещение войны в Украине.

"Я не думаю, что это значит много для войны. Смотрите: я к Илону Маску отношусь вообще-то с уважением. Я много его лекций, интервью слушал. Мне нравится, как он мыслит. Он очень озабочен, скажем, будущим планеты. Он очень озабочен экологией, инфраструктурой вообще и чтобы эта инфраструктура была современной, чтобы она никак не влияла на здоровье человека. Но, как любой очень умный и очень успешный человек... Ну, есть в нем свои изъяны", – сказал он.

Телеведущий отметил, что ему интересно наблюдать за Маском в процессе его покупки Twitter.

"Вот он взял пришел в Twitter – и всех уволил. То есть руководство. Ну взял и уволил. А чего нет? Хозяин – барин. Интересно. Сейчас он будет менять контент Twitter. Посмотрим, как он его поменяет. Но я не думаю, что это как-то повлияет на Украину, правда", – сказал телеведущий.

Вместе с тем Шустер отметил, что соцсети с их значимостью, горизонтальными связями и в то же время отсутствием четкой системы верификации информации "калечат журналистику".

"Все можно. Вот все. Даже по Украине посмотрите. Открываешь и смотришь: "Путин умрет завтра", "Херсон мы уже взяли и мы уже на окраинах", "нет, Херсон мы не взяли, но мы уже взяли что-то еще"... Этих фейк-ньюс такой поток... И каждый может этим заниматься", – привел пример телеведущий.

Он добавил, что, по его мнению, какой-то механизм для проверки информации и ее источников надо найти.

"Я понимаю, что для Украины и для того, чтобы мир знал правду об Украине, очень важно, чтобы эта правда достигала до большой-большой массы людей: до миллионов, миллиардов. Нас сколько? Восемь миллиардов. Чтобы половина об этом знала. Но с другой стороны, я понимаю и опасность социальных сетей. Потому что это великолепный инструмент для манипуляций тоже", – подытожил Шустер.

Шустер: Россия должна своему народу на "Первом канале" показать, что она натворила в Украине, и попросить прощения. Это не исключает репараций и всего остального. Полный текст интервью

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