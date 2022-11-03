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Шустер: К Маску отношусь с уважением. Он озабочен будущим планеты, экологией, инфраструктурой. Но есть в нем свои изъяны

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Twitter теперь собственность Маска, и он вправе менять и правила в компании, и контент в соцсети, считает Шустер
Twitter теперь – собственность Маска, и он вправе менять и правила в компании, и контент в соцсети, считает Шустер
Фото: EPA

Покупка американским предпринимателем, миллиардером Илоном Маском социальной сети Twitter не отразится на информационном поле с точки зрения возможностей доносить миру правду о развязанной Россией войне в Украине. Такое мнение высказал телеведущий Савик Шустер в эфире стрима "Итоги недели с Шустером" с главным редактором интернет-издания "ГОРДОН" Алесей Бацман и основателем издания Дмитрием Гордоном.

Комментируя заявления Маска о возможном изменении правил и политики Twitter, в результате чего в контенте, как ожидается, станет "меньше агрессии", Шустер предположил, что это не должно повлиять на освещение войны в Украине.

"Я не думаю, что это значит много для войны. Смотрите: я к Илону Маску отношусь вообще-то с уважением. Я много его лекций, интервью слушал. Мне нравится, как он мыслит. Он очень озабочен, скажем, будущим планеты. Он очень озабочен экологией, инфраструктурой вообще и чтобы эта инфраструктура была современной, чтобы она никак не влияла на здоровье человека. Но, как любой очень умный и очень успешный человек... Ну, есть в нем свои изъяны", – сказал он.

Телеведущий отметил, что ему интересно наблюдать за Маском в процессе его покупки Twitter.

"Вот он взял пришел в Twitter – и всех уволил. То есть руководство. Ну взял и уволил. А чего нет? Хозяин – барин. Интересно. Сейчас он будет менять контент Twitter. Посмотрим, как он его поменяет. Но я не думаю, что это как-то повлияет на Украину, правда", – сказал телеведущий. 

Вместе с тем Шустер отметил, что соцсети с их значимостью, горизонтальными связями и в то же время отсутствием четкой системы верификации информации "калечат журналистику".

"Все можно. Вот все. Даже по Украине посмотрите. Открываешь и смотришь: "Путин умрет завтра", "Херсон мы уже взяли и мы уже на окраинах", "нет, Херсон мы не взяли, но мы уже взяли что-то еще"... Этих фейк-ньюс такой поток... И каждый может этим заниматься", – привел пример телеведущий.

Он добавил, что, по его мнению, какой-то механизм для проверки информации и ее источников надо найти.

"Я понимаю, что для Украины и для того, чтобы мир знал правду об Украине, очень важно, чтобы эта правда достигала до большой-большой массы людей: до миллионов, миллиардов. Нас сколько? Восемь миллиардов. Чтобы половина об этом знала. Но с другой стороны, я понимаю и опасность социальных сетей. Потому что это великолепный инструмент для манипуляций тоже", – подытожил Шустер.

Шустер: Россия должна своему народу на "Первом канале" показать, что она натворила в Украине, и попросить прощения. Это не исключает репараций и всего остального. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению, компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия и договорились, что Маск купит Twitter за $44 млрд.

Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.

12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.

27 октября Маск завершил сделку по покупке Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров.

Уволенные Маском менеджеры Twitter получат денежную компенсацию на сумму $100 млн, писало 28 октября агентство Bloomberg.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, США, Дмитрий Гордон, Украина, Савик Шустер, социальные сети, Twitter, экономика, бизнес, Алеся Бацман, соцсети, российская агрессия, война России против Украины, Илон Маск, соцсеть
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