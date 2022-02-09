СМИ узнали, как Байден за глаза называет Путина

На фоне вероятного нового вторжения России в Украину Байден в разговорах по-разному характеризовал своих коллег, сообщают СМИ Фото: ЕРА

Сообщается, что на фоне вероятного нового вторжения России в Украину Байден в разговорах по-разному характеризовал своих коллег.

Так, канцлера Германии Олафа Шольца президент США называл "не Ангелой Меркель", отмечает телекомпания.

Поведение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона он оценил как "бурное".

О президенте Франции Эммануэле Макроне Байден сказал, что тот хочет быть Шарлем де Голлем, сообщили источники NBC News.

Что касается российского президента Владимира Путина, то президент США описал его как "парня с ядерным зарядом и без друзей".

Представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн прокомментировала информацию NBC News. Она заявила, что это анонимные сплетни и они "никак не напоминают то, что президент говорит или думает о своих коллегах, которых он уважает и ценит".