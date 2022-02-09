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СМИ узнали, как Байден за глаза называет Путина

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На фоне вероятного нового вторжения России в Украину Байден в разговорах по-разному характеризовал своих коллег, сообщают СМИ
На фоне вероятного нового вторжения России в Украину Байден в разговорах по-разному характеризовал своих коллег, сообщают СМИ
Фото: ЕРА

У президента США Джо Байдена есть свои описания и характеристики для лидеров стран мира, в том числе президента России Владимира Путина, которые он высказывал во время частных встреч. Об этом со ссылкой на анонимные источники 8 февраля сообщила американская телекомпания NBC News.

Сообщается, что на фоне вероятного нового вторжения России в Украину Байден в разговорах по-разному характеризовал своих коллег.

Так, канцлера Германии Олафа Шольца президент США называл "не Ангелой Меркель", отмечает телекомпания.

Поведение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона он оценил как "бурное".

О президенте Франции Эммануэле Макроне Байден сказал, что тот хочет быть Шарлем де Голлем, сообщили источники NBC News.

Что касается российского президента Владимира Путина, то президент США описал его как "парня с ядерным зарядом и без друзей".

Представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн прокомментировала информацию NBC News. Она заявила, что это анонимные сплетни и они "никак не напоминают то, что президент говорит или думает о своих коллегах, которых он уважает и ценит".

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Германия, Ангела Меркель, Франция, Великобритания, Джо Байден, Борис Джонсон, президент, Эммануэль Макрон, премьер-министр, встреча, Олаф Шольц
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