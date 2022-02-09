СМИ узнали, как Байден за глаза называет Путина

Сообщается, что на фоне вероятного нового вторжения России в Украину Байден в разговорах по-разному характеризовал своих коллег.
Так, канцлера Германии Олафа Шольца президент США называл "не Ангелой Меркель", отмечает телекомпания.
Поведение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона он оценил как "бурное".
О президенте Франции Эммануэле Макроне Байден сказал, что тот хочет быть Шарлем де Голлем, сообщили источники NBC News.
Что касается российского президента Владимира Путина, то президент США описал его как "парня с ядерным зарядом и без друзей".
Представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн прокомментировала информацию NBC News. Она заявила, что это анонимные сплетни и они "никак не напоминают то, что президент говорит или думает о своих коллегах, которых он уважает и ценит".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.