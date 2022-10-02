ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Соловей: Сентябрь – это еще спокойный месяц. Дальше будет гораздо хуже во всех отношениях

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Соловей: Все развивается по самому плохому сценарию
Соловей: Все развивается по самому плохому сценарию
Фото: Валерий Соловей / Instagram

Мир ожидают более сложные времена, чем было в сентябре. Об этом российский историк, политический аналитик Валерий Соловей заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Нас ожидает очень много... Не могу найти подходящее слово. Приключений, что ли. Ну это не приключений. Я вот знаю, что сентябрь – это еще спокойный месяц. Я это очень хорошо понимаю. Дальше будет гораздо хуже во всех отношениях. Несравненно вырастут риски. Риски вырастут. Несравненно ухудшится атмосфера в России. Несравненно вырастет напряжение на фронтах", – сказал историк.

Он предположил, что "возможно, будет какая-то пауза, а возможно, этих мобилизованных заставят пойти в наступление".

"Я не знаю. Зависит ли это от погоды, от сезонности? Я помню по своей жизни в Украине, что все-таки... На юге Украины я бывал в эти времена: в сентябре-октябре. Уже с ноября трудно передвигаться по полям-то. Уже трудно, уже сезон дождей. И там если не по колено, то по щиколотку ты в грязи точно будешь. Поэтому не очень верю в возможность наступления. Возможно, будет пауза. Поэтому, значит, новая военная динамика. Но в целом все будет становиться хуже. Риски будут возрастать колоссально. Просто колоссально", – считает Соловей.

По его словам, "все развивается по самому плохому сценарию".

"И это будет ухудшаться. Это началось. Не покращення, а погіршення будет. Вот", – заявил Соловей.

Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, в сентябре освободили почти всю оккупированную территорию Харьковской области, ВСУ продвигаются в Донецкой и Херсонской областях.

По состоянию на 1 октября оккупационная армия потеряла в Украине убитыми, по данным Генштаба ВСУ, 59 610 человек личного состава.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, война, мобилизация, вторжение, Валерий Соловей, российская агрессия, наступление, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу"
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу"
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Потап заявил, что состоит в теробороне
Потап заявил, что состоит в теробороне
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Горбунов, комментируя получение ордена от Зеленского, привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком
Горбунов, комментируя получение ордена от Зеленского, привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"А кого там тогда бомбили?" Макаревич прокомментировал псевдореферендумы во временно оккупированных областях Украины (247819)
2
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне (221825)
3
40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото (68981)
4
Страдающий нарушением речи Уиллис продал российской компании права на использование своей цифровой копии (54908)
5
"Больше не могла". Дорофеева высказалась о новом романе и расставании с мужем (45590)
6
"Домашний офис". 49-летняя Клум в крошечном бикини снялась вместе с молодым супругом (27300)
7
Муж Мозговой показал свое счастье (26581)
8
"Как в гробу", "Аж страшно стало". Волочкова напугала подписчиков своими свежими снимками (25459)
 
 
 
 