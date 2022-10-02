Соловей: Сентябрь – это еще спокойный месяц. Дальше будет гораздо хуже во всех отношениях

"Нас ожидает очень много... Не могу найти подходящее слово. Приключений, что ли. Ну это не приключений. Я вот знаю, что сентябрь – это еще спокойный месяц. Я это очень хорошо понимаю. Дальше будет гораздо хуже во всех отношениях. Несравненно вырастут риски. Риски вырастут. Несравненно ухудшится атмосфера в России. Несравненно вырастет напряжение на фронтах", – сказал историк.

Он предположил, что "возможно, будет какая-то пауза, а возможно, этих мобилизованных заставят пойти в наступление".

"Я не знаю. Зависит ли это от погоды, от сезонности? Я помню по своей жизни в Украине, что все-таки... На юге Украины я бывал в эти времена: в сентябре-октябре. Уже с ноября трудно передвигаться по полям-то. Уже трудно, уже сезон дождей. И там если не по колено, то по щиколотку ты в грязи точно будешь. Поэтому не очень верю в возможность наступления. Возможно, будет пауза. Поэтому, значит, новая военная динамика. Но в целом все будет становиться хуже. Риски будут возрастать колоссально. Просто колоссально", – считает Соловей.

По его словам, "все развивается по самому плохому сценарию".

"И это будет ухудшаться. Это началось. Не покращення, а погіршення будет. Вот", – заявил Соловей.

Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева. Полный текст интервью

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