Соратница Саакашвили: Если "Грузинская мечта" не уйдет из управления страной, вскоре нас объявят какой-нибудь российской губернией

"За последние девять лет не было выявлено ни одного российского шпиона, а вспомните, сколько их было поймано во времена Саакашвили. Когда пришла к власти "Грузинская мечта", то всех выпустили, сказав, что это были "политические заключенные". Грузинское правительство стало открыто говорить, что есть альтернативные платформы, где участвует РФ, и что не исключается присоединение к форматам, где у России лидирующая роль. Если раньше исподтишка, то теперь уже открыто в стране проводится пророссийская политика. Правительство не стесняется открыто критиковать Евросоюз, говорит: "Не вмешивайтесь в наши внутренние дела". Такое есть еще разве что в России и Беларуси", – отметила Мамулашвили.

По ее словам, нынешние власти Грузии не проводят в стране реформы.

"Уже не нужен такой глубокий анализ, чтобы показать, насколько увеличилось влияние России в Грузии. Институты, построенные Саакашвили, методично разрушаются. Та же полиция, например. То, что у нас не стоят на углах гаишники, не означает, что все прекрасно работает. Образование и медицинская сфера идут по наклонной. Они по какой-то инерции дошли до сегодняшнего дня. Но поскольку никто не продолжал реформы, все постепенно сдувается и приходит в упадок. Все эти факты показывают, куда мы катимся. Грузинское правительство выполняет все указания Кремля. Если "Грузинская мечта" не уйдет из управления страной, недолго придется ждать, когда нас объявят какой-нибудь российской губернией. Саакашвили рискнул своей свободой только потому, что понимает: другого выхода нет, надо спасать страну. Своей личной жертвой показал, что нужно бороться. Настоящие лидеры поступают именно так", – подчеркнула Мамулашвили.

Соратница Саакашвили: Судом в Грузии управляет олигарх, который не выпустит на свободу личного врага Путина. Читайте полную версию интервью