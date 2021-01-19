Соратник Навального опубликовал список россиян, против которых оппозиционер считает нужным ввести санкции

Среди граждан России, в отношении которых нужно, по мнению оппозиционера Алексея Навального, вводить санкции, – два министра, два бизнесмена, три банкира и один пропагандист. Список опубликовал исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков.

В списке Навального восемь человек Фото: ЕРА

Перед возвращением в Москву из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный составил список граждан РФ, против которых международному сообществу следовало бы ввести санкции.

Об этом 18 января в Facebook сообщил исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Навального Владимир Ашурков.

"Незадолго до прилета Алексея в Россию мы обсуждали, почему санкции не работают. Он сказал, что санкции не работают, потому что Запад воздерживается от наказания людей деньгами. Недостаточно наказать оперативников, которые просто следуют приказам арестовывать и убивать диссидентов. Запад должен санкционировать лиц, принимающих решения, и людей, у которых есть деньги. Ничто меньшее не повлияет на поведение российских властей", – написал он.

По словам Ашуркова, в списке Навального восемь человек:

бизнесмен Роман Абрамович; бизнесмен Алишер Усманов; пропагандист, телеведущий Владимир Соловьев; министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко; министр сельского хозяйства РФ, сын директора Службы внешней разведки Николая Патрушева Дмитрий; президент банка ВТБ Андрей Костин; заместитель президента банка ВТБ Денис Бортников, сын директора ФСБ Александра Бортникова; председатель государственного банка ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Ашурков объяснил, что когда Навальный давал ему свой список, то ожидал доведения его до сведения "западных правительств".

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет, которым он летел, экстренно сел в Омске. Сначала оппозиционер лежал в омской больнице, затем его перевезли в немецкую клинику "Шарите".

В организме Навального нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный пролежал в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

17 января Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево и отвезли во второй отдел полиции по городу Химки Московской области. 18 января Навального арестовали на 30 суток.