США ищет союзников для санкций против Китая – Reuters

США консультируется с партнерами о санкциях против КНР Фото: depositphotos.com

Агентство ссылается на четырех официальных лиц США и другие источники.

Какие конкретно санкции против КНР предлагает Вашингтон пока не ясно, отметило агентство. Министерство финансов США, ведущее агентство по введению санкций, отказалось комментировать ситуацию.

Консультации еще находятся на предварительной стадии, но они призваны заручиться поддержкой ряда стран, особенно из "Большой семерки", пишет Reuters.

Источники считают, что санкционная коалиция против Китая может включать те же страны, что и в случае с антироссийскими санкциями. Однако пока предложение Вашингтона не вызвало у партнеров "широкого согласия по каким-либо конкретным мерам", говорится в статье.