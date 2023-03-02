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США ищет союзников для санкций против Китая – Reuters

США консультируется с партнерами о санкциях против КНР
США консультируется с партнерами о санкциях против КНР
Фото: depositphotos.com

США предупреждают союзников о возможной необходимости ввести санкции против Китая в случае, если Пекин окажет военную поддержку России. Об этом говорится в материале Reuters, опубликованном 1 марта.

Агентство ссылается на четырех официальных лиц США и другие источники.

Какие конкретно санкции против КНР предлагает Вашингтон пока не ясно, отметило агентство. Министерство финансов США, ведущее агентство по введению санкций, отказалось  комментировать ситуацию.

Консультации еще находятся на предварительной стадии, но они призваны заручиться поддержкой ряда стран, особенно из "Большой семерки", пишет Reuters.

Источники считают, что санкционная коалиция против Китая может включать те же страны, что и в случае с антироссийскими санкциями. Однако пока предложение Вашингтона не вызвало у партнеров "широкого согласия по каким-либо конкретным мерам", говорится в статье.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. 

24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. 

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен, "но это уже что-то". Также Зеленский заявил, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". В украинской разведке таких фактов пока не увидели. Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.

Теги: Россия, США, санкции, Министерство финансов, Вашингтон, Пекин, КНР
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