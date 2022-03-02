Суд ООН начнет рассматривать дело "Украина против РФ" 7–8 марта

"Международный Суд, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, проведет открытые слушания по делу об утверждениях о геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации) 7-го и 8 марта во Дворце мира в Гааге", – сказано в заявлении.

Слушания будут посвящены рассмотрению ходатайства Украины о применении временных мер.

"В связи с текущей пандемией COVID-19 слушания пройдут в гибридном формате. Некоторые члены Суда будут присутствовать на устных слушаниях лично в Большом зале правосудия, а другие будут участвовать удаленно по видеосвязи. Представители сторон в деле будут участвовать либо лично, либо по видеосвязи", – отметили в суде.