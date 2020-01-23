Трамп подтвердил, что США планируют распространить запрет на въезд для граждан еще нескольких стран

21 января издание Politico написало, что администрация президента США Дональда Трампа собирается наложить иммиграционные ограничения на граждан Беларуси, Мьянмы, Эритреи, Нигерии, Кыргызстана, Танзании и Судана. Трамп сообщил, что планируемое расширение списка стран связано с вопросами безопасности.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его правительство расширит число государств, на граждан которых будет распространяться ограничение на путешествия и иммиграцию в США. Об этом он сказал журналистам 22 января в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает ВВС.

В связи с тем, что "происходит в мире, наша страна должна быть в безопасности", подчеркнул Трамп. Он не уточнил, сколько стран и какие попадут в новый ограничительный список.

На вопрос, когда он будет обнародован, президент ответил, что "очень скоро".

Представитель Белого дома Хоган Гидли отметил, что ужесточение иммиграционных программ связано с нежеланием США "импортировать терроризм".

21 января издание Politico написало, что администрация Трампа собирается наложить иммиграционные ограничения на граждан Беларуси, Мьянмы, Эритреи, Нигерии, Кыргызстана, Танзании и Судана.

Первый антимиграционный указ Трамп подписал в январе 2017 года, его заблокировало несколько судов.

Второй указ появился в марте 2017-го, его также заблокировали, но Верховный суд США разрешил частичное применение документа.

После того как второй указ утратил силу, в сентябре 2017 года Трамп подписал третий вариант запрета, согласно которому в США запрещено въезжать выходцам из Ливии, Сирии, Сомали, Йемена, КНДР, Венесуэлы и Ирана, которые не имеют виз или вида на жительство. Ранее из списка исключили Ирак, Судан и Чад.

26 марта 2018 года Верховный суд США поддержал третью итерацию указа Трампа.