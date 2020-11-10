Трамп размышляет над своим участием в выборах президента США в 2024 году – СМИ

Тот факт, что президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам о планах принять участие в президентских выборах 2024 года, говорит о том, что он осознает свой проигрыш на этих выборах, пишет Axios.

Советники Республиканской партии считают, что Трамп и через четыре года может победить в партийных праймериз Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что раздумывает над участием в президентских выборах 2024 года. Об это сообщает издание Axios со ссылкой на два источника.

Издание отмечает, что этот факт подтверждает: Трамп понимает, что проиграл выборы своему основному сопернику, демократу Джо Байдену, даже несмотря на то, что продолжает настаивать на собственной победе.

По данным собеседников Axios, советники Республиканской партии опасаются возможного решения Трампа участвовать в следующей президентской кампании, "учитывая его чрезвычайное влияние на миллионы избирателей Республиканской партии".

Они считают, что даже через четыре года после ухода с поста Трамп может оставаться сильным соперником на праймериз республиканцев.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Трамп утверждает, что победу на новых выборах ему обеспечил 71 млн голосов. Подсчеты CNN показывают, что за его конкурента проголосовало более 74,5 млн избирателей.