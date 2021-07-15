В Белом доме не ожидают конкретных результатов встречи Байдена и Меркель по "Северному потоку – 2"

"Мы не ожидаем какого-либо официального заявления или конкретных результатов встречи лидеров по "Северному потоку – 2". Но, как я уже сказал, команды вели очень продуктивные переговоры по этому набору вопросов и ожидают, что они будут продолжены", – отметил представитель администрации президента США.

Он добавил, что Байден в разговоре с Меркель "поделится своими давними опасениями" по поводу геополитического проекта России и "важности разработки конкретных механизмов для обеспечения того, чтобы энергия не использовалась в качестве инструмента принуждения против Украины" и союзников США на востоке Европы.

13 июля в интервью "Немецкой волне" глава МИД ФРГ Хайко Маас заявлял о сближении позиций Берлина и Вашингтона по "Северному потоку – 2". Он отмечал, что Германия и США сблизились "по многим пунктам", так как "в последние недели была проведена большая подготовительная работа".

В то же время Маас не стал прогнозировать возможность прорыва между странами по вопросу "Северного потока – 2" на встрече Меркель и Байдена.