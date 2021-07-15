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В Белом доме не ожидают конкретных результатов встречи Байдена и Меркель по "Северному потоку – 2"

Меркель (на фото) обсудит с Байденом "Северный поток 2"
Меркель (на фото) обсудит с Байденом "Северный поток – 2"
Фото: EPA

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Вашингтоне 15 июля обсудят вопрос "Северного потока – 2", но официальных заявлений по поводу газопровода не будут делать. Об этом 14 июля на брифинге в режиме телеконференции заявил представитель администрации Байдена, текстовая версия мероприятия опубликована на сайте Белого дома.

"Мы не ожидаем какого-либо официального заявления или конкретных результатов встречи лидеров по "Северному потоку – 2". Но, как я уже сказал, команды вели очень продуктивные переговоры по этому набору вопросов и ожидают, что они будут продолжены", – отметил представитель администрации президента США.

Он добавил, что Байден в разговоре с Меркель "поделится своими давними опасениями" по поводу геополитического проекта России и "важности разработки конкретных механизмов для обеспечения того, чтобы энергия не использовалась в качестве инструмента принуждения против Украины" и союзников США на востоке Европы.

13 июля в интервью "Немецкой волне" глава МИД ФРГ Хайко Маас заявлял о сближении позиций Берлина и Вашингтона по "Северному потоку – 2". Он отмечал, что Германия и США сблизились "по многим пунктам", так как "в последние недели была проведена большая подготовительная работа". 

В то же время Маас не стал прогнозировать возможность прорыва между странами по вопросу "Северного потока – 2" на встрече Меркель и Байдена.

Контекст:

Газопровод "Северный поток – 2" строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщал о завершении работ по прокладке труб первой нитки газопровода.

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявлял об окончании строительных работ до конца августа. По его словам, "Северный поток – 2" достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

В Офисе президента заявляли, что шансы остановить "Северный поток – 2" все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены.

12 июня Меркель встречалась с Байденом в Великобритании на полях саммита "Большой семерки". Канцлер ФРГ во время общения с журналистами рассказала, что обсудила с главой Белого дома ряд вопросов, среди которых – строительство "Северного потока – 2". Она отметила, что разговор был конструктивным, пишет Stern. Для Байдена и Меркель, по словам самой Меркель, "жизненно важно", чтобы Украина не потеряла транзит российского газа.

Теги: Газпром, Россия, США, Германия, Ангела Меркель, Украина, Джо Байден, Берлин, ФРГ, переговоры, Вашингтон, угрозы, строительство, газопровод, транзит, президент, безопасность, Северный поток – 2, встреча, запуск
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