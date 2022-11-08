В ФСБ РФ заявили о задержании девяти украинцев – они якобы планировали убийства российских чиновников

Сообщается, что у задержанных изъяли более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, самодельные взрывные устройства, гранаты, стрелковое оружие, боеприпасы и "специальные средства разведки".

Также спецслужба заявила, что обезвредила заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты якобы планировали совершить покушение на российских чиновников. По утверждению ФСБ, у группы задержанных есть трое кураторов – сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей, которые скрываются за пределами Российской Федерации.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о международном терроризме. Эта статья предполагает совершение терактов вне пределов России и предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.