В ФСБ РФ заявили о задержании девяти украинцев – они якобы планировали убийства российских чиновников

Сообщается, что у задержанных изъяли более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, самодельные взрывные устройства, гранаты, стрелковое оружие, боеприпасы и "специальные средства разведки".
Также спецслужба заявила, что обезвредила заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты якобы планировали совершить покушение на российских чиновников. По утверждению ФСБ, у группы задержанных есть трое кураторов – сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей, которые скрываются за пределами Российской Федерации.
Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о международном терроризме. Эта статья предполагает совершение терактов вне пределов России и предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, ряд территорий, в том числе Херсонская область, попали под оккупацию.
29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
25 октября в Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан. В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться".