В Германии проходят обучение около 25 тыс. украинских военных, еще почти 9 тыс. уже вернулись в Украину – генерал США

Мероприятие транслировалось в YouTube телеканала "Еспресо".

"Еще 8800, почти 9 тыс. военных, уже прошли тренировки и вернулись в Украину. И 65 украинцев только недавно завершили обучение на системах ПВО Patriot", – рассказал Милли.

По его словам, США и союзники будут продолжать тренировки украинских военных и оказывать другую помощь для "противовоздушной обороны и маневрирования", чтобы дать возможность украинцам бороться дальше.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил перед началом встречи, что украинская сторона на заседании будет поднимать вопрос о включении в тренинговые программы военных из Нацгвардии, Госпогранслужбы и Нацполиции.

"Те штурмовые бригады, которые объявлены – и мы будем просить особенно европейских партнеров, чтобы они включали, – изменили мандат, это очень принципиально, чтобы они имели право обучать наших ребят", – подчеркнул Резников.