В Германии проходят обучение около 25 тыс. украинских военных, еще почти 9 тыс. уже вернулись в Украину – генерал США

Мероприятие транслировалось в YouTube телеканала "Еспресо".
"Еще 8800, почти 9 тыс. военных, уже прошли тренировки и вернулись в Украину. И 65 украинцев только недавно завершили обучение на системах ПВО Patriot", – рассказал Милли.
По его словам, США и союзники будут продолжать тренировки украинских военных и оказывать другую помощь для "противовоздушной обороны и маневрирования", чтобы дать возможность украинцам бороться дальше.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил перед началом встречи, что украинская сторона на заседании будет поднимать вопрос о включении в тренинговые программы военных из Нацгвардии, Госпогранслужбы и Нацполиции.
"Те штурмовые бригады, которые объявлены – и мы будем просить особенно европейских партнеров, чтобы они включали, – изменили мандат, это очень принципиально, чтобы они имели право обучать наших ребят", – подчеркнул Резников.
Украинские военные активно проходят обучение в разных странах мира, в том числе и в Германии.
В октябре 2022 года главы МИД Евросоюза договорились создать масштабную миссию по обучению 15 тыс. украинских военных. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.
По планам, украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года.
В феврале 2023 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС в рамках миссии EUMAM обучит вдвое больше украинских военных, чем планировалось, – 30 тыс.
21 апреля глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил обучение в ФРГ украинских танкистов на Abrams через несколько недель.