В Грузии пророссийские митингующие сожгли флаг ЕС у здания парламента. Видео

Колонна с флагами Грузии, скандирующая: "Сакартвело", прошла по проспекту Руставели к зданию парламента, где сорвала поднятый перед ним флаг ЕС, растоптала его и сожгла. Полиция не вмешивалась в происходящее.
Участники акции потребовали провести в Грузии референдум по закону об "иноагентах".
Также они требуют привлечь к ответственности тех, кто был замечен в насильственных действиях во время акций против закона "О прозрачности иностранного влияния". В первую очередь речь идет о тех, кто кидал "коктейли Молотова".
Еще одно требование выступающих – освобождение осужденных противников ЛГБТ, которые 5 июля 2021 года разгромили офис "Тбилиси Прайд" и нападали на съемочные группы телеканалов.
После акции министерство внутренних дел открыло производство об административном правонарушении по факту надругательства над флагом ЕС. Правоохранители предупредили участников митинга о строгом реагировании в случае выхода за рамки свободы собраний.
Журналистка Мариам Никурадзе опубликовала в Twitter видео, как срывали флаг и как его сжигали.
Alt info once again removed EU flag feom the parliament. pic.twitter.com/CJ5p2GWMDR— Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) March 14, 2023
They burned EU flags. pic.twitter.com/1S7l27Ese2— Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) March 14, 2023
После сжигания флага участники платформы "Альт Инфо" помолились у парламента, написала журналистка.
Alt info and its supporters pray at the cross outside the parliament after removing EU flag and inserting the Georgian flag instead. pic.twitter.com/SaahnSgndw— Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) March 14, 2023
Грузинские власти решили принять закон об "иностранных агентах", что вызвало волну протестов. Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции.
Ожидалось, что два законопроекта будут вынесены на заседание 9 марта, отметило издание "Новости-Грузия". Но в итоге один из них – "О прозрачности иностранного влияния" – парламент рассмотрел 7 марта, когда уже проходила акция протеста, и принял в первом чтении.
После голосования верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС и "противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз". В Госдепартаменте США намекнули на возможные санкции за подавление протестов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится с визитом в США, выразила полную поддержку митингующим и пообещала наложить на закон вето.
7 марта в ходе акции протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси произошли столкновения, полиция применяла к участникам акции газ и водометы, есть пострадавшие, было задержано 66 протестующих.
8 марта в Грузии возобновились акции протеста. Оппозиция выдвинула властям ультиматум, после его невыполнения протестующих призвали окружить парламент. Произошли столкновения силовиков с митингующими.
По сообщению "Грузия Online", ночью 9 марта акции протеста переросли в беспорядки, столкновения между грузинским спецназом и протестующими продолжались до утра. В МВД Грузии заявили о 10 пострадавших полицейских и сообщили, что есть травмированные среди протестующих, но их число не назвали.
10 марта парламент Грузии провалил новое голосование за законопроект.