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В Грузии пророссийские митингующие сожгли флаг ЕС у здания парламента. Видео

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Митингующие сорвали флаг Евросоюза
Митингующие сорвали флаг Евросоюза
Скриншот: Mariam Nikuradze / Twitter

В столице Грузии Тбилиси 14 марта прошел митинг пророссийских организаций "Консервативное движение" и "Альт Инфо". Об этом сообщает "Новости Грузия".

Колонна с флагами Грузии, скандирующая: "Сакартвело", прошла по проспекту Руставели к зданию парламента, где сорвала поднятый перед ним флаг ЕС, растоптала его и сожгла. Полиция не вмешивалась в происходящее.

Участники акции потребовали провести в Грузии референдум по закону об "иноагентах". 

Также они требуют привлечь к ответственности тех, кто был замечен в насильственных действиях во время акций против закона "О прозрачности иностранного влияния". В первую очередь речь идет о тех, кто кидал "коктейли Молотова".

Еще одно требование выступающих – освобождение осужденных противников ЛГБТ, которые 5 июля 2021 года разгромили офис "Тбилиси Прайд" и нападали на съемочные группы телеканалов.

После акции министерство внутренних дел открыло производство об административном правонарушении по факту надругательства над флагом ЕС. Правоохранители предупредили участников митинга о строгом реагировании в случае выхода за рамки свободы собраний.

Журналистка Мариам Никурадзе опубликовала в Twitter видео, как срывали флаг и как его сжигали.

После сжигания флага участники платформы "Альт Инфо" помолились у парламента, написала журналистка.

Контекст:

Грузинские власти решили принять закон об "иностранных агентах", что вызвало волну протестов. Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции.

Ожидалось, что два законопроекта будут вынесены на заседание 9 марта, отметило издание "Новости-Грузия". Но в итоге один из них – "О прозрачности иностранного влияния" – парламент рассмотрел 7 марта, когда уже проходила акция протеста, и принял в первом чтении

После голосования верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС и "противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз". В Госдепартаменте США намекнули на возможные санкции за подавление протестов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится с визитом в США, выразила полную поддержку митингующим и пообещала наложить на закон вето.

7 марта в ходе акции протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси произошли столкновения, полиция применяла к участникам акции газ и водометы, есть пострадавшие, было задержано 66 протестующих.

8 марта в Грузии возобновились акции протеста. Оппозиция выдвинула властям ультиматум, после его невыполнения протестующих призвали окружить парламент. Произошли столкновения силовиков с митингующими.

По сообщению "Грузия Online", ночью 9 марта акции протеста переросли в беспорядки, столкновения между грузинским спецназом и протестующими продолжались до утра. В МВД Грузии заявили о 10 пострадавших полицейских и сообщили, что есть травмированные среди протестующих, но их число не назвали.

10 марта парламент Грузии провалил новое голосование за законопроект.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Грузия, протесты, флаг, Европейский союз, акция
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