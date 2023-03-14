В Грузии пророссийские митингующие сожгли флаг ЕС у здания парламента. Видео

Колонна с флагами Грузии, скандирующая: "Сакартвело", прошла по проспекту Руставели к зданию парламента, где сорвала поднятый перед ним флаг ЕС, растоптала его и сожгла. Полиция не вмешивалась в происходящее.

Участники акции потребовали провести в Грузии референдум по закону об "иноагентах".

Также они требуют привлечь к ответственности тех, кто был замечен в насильственных действиях во время акций против закона "О прозрачности иностранного влияния". В первую очередь речь идет о тех, кто кидал "коктейли Молотова".

Еще одно требование выступающих – освобождение осужденных противников ЛГБТ, которые 5 июля 2021 года разгромили офис "Тбилиси Прайд" и нападали на съемочные группы телеканалов.

После акции министерство внутренних дел открыло производство об административном правонарушении по факту надругательства над флагом ЕС. Правоохранители предупредили участников митинга о строгом реагировании в случае выхода за рамки свободы собраний.

Журналистка Мариам Никурадзе опубликовала в Twitter видео, как срывали флаг и как его сжигали.

Alt info once again removed EU flag feom the parliament. pic.twitter.com/CJ5p2GWMDR — Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) March 14, 2023

They burned EU flags. pic.twitter.com/1S7l27Ese2 — Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) March 14, 2023

После сжигания флага участники платформы "Альт Инфо" помолились у парламента, написала журналистка.