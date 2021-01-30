В истории с Навальным Москва наступает на те же грабли, что и в 1989-м – Евгений Киселев

Ситуация с преследованием российскими властями оппозиционера Алексея Навального напоминает неудачную попытку в 1980-е годы дискредитировать Бориса Ельцина, считает журналист Евгений Киселев.

Киселев считает, что из Ельцина (на фото в центре) оппоненты "ковали могильщика" Фото: ЕРА

Власти России своими действиями в отношении оппозиционера Алексея Навального повторяют ошибки, сделанные относительно первого президента РФ Бориса Ельцина перед выборами народных депутатов СССР в 1989 году.

Такое мнение 29 января в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил украинский и российский журналист Евгений Киселев.

"Власть себя ведет поразительным образом, наступая на те же самые грабли, на которые наступала ее предшественница в далеком-предалеком 1987-м, потом в 1988-м, потом в 1989-м, когда [глава СССР] Михаил Сергеевич Горбачев и сотоварищи, знаете ли, с комсомольским задором, засучив рукава, как на ленинском субботнике, ковали из Бориса Ельцина себе оппонента, конкурента и, в общем-то, могильщика", – сказал он.

Журналист назвал "идиотическим совершенно" устроенную весной 1989 года встречу кандидата в депутаты Ельцина с московскими избирателями в Колонном зале Дома союзов.

"Тогда там собрали правильных избирателей, подготовленных, которые задавали Ельцину всякие дурацкие, провокационные, сложные якобы, трудные вопросы. Умный телезритель посмотрел это все и потом через несколько дней стройными рядами прошел и проголосовал за Ельцина. Вы помните, с каким результатом Ельцин тогда… 90% с лишним москвичей проголосовали за кандидата в депутаты Бориса Ельцина", – вспомнил Киселев.

Он подчеркнул, что смотрит именно на то, "как действует власть".

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия. Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

26 марта 1989 года Ельцина избрали народным депутатом СССР по округу №1 (Москва), он получил 91,53% голосов избирателей. Ельцину противостоял поддерживаемый властями гендиректор завода имени Лихачева Евгений Браков.