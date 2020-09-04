В Латвии задерживали главу службы пограничной охраны – СМИ

По данным агентства LETA, главе Госпогранохраны Латвии Гунтису Пуятсу запретили исполнять служебные обязанности.

В Латвии расследуют дело об убытках при строительстве пограничных объектов Фото: ЕРА (архив)

4 сентября в Латвии задерживали начальника Государственной пограничной охраны Гунтиса Пуятса. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на адвоката пограничника.

Задержание проводило Бюро внутренней безопасности (БВБ). Позже Пуятса отпустили, запретив ему исполнять служебные обязанности, утверждает агентство.

По данным LETA, глава Госпогранохраны фигурирует в деле, связанном со строительством инфраструктуры на латвийско-российской границе.

Адвокат Пуятса утверждает, что у его клиента прошел обыск, в ходе которого якобы не было найдено "ничего существенного".

Защита начальника пограничной охраны обещает обжаловать запрет исполнять служебные обязанности.

Агентство отмечает, что в деле, в котором фигурирует Пуятс, речь идет о нанесении убытков государству на сумму несколько миллионов евро.