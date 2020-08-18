В МВД Беларуси сообщили, что силовиков наградили по мартовскому представлению

13 августа президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении силовиков "за безупречную службу". Награждение 300 представителей силовых ведомств медалями готовилось с марта, сообщили в министерстве внутренних дел.

В министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что материалы на награждение сотрудников МВД были направлены в Совет министров страны в марте 2020 года – до начала акций протеста в стране. Об этом в своем Telegram сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

"Не выбирая выражений, некоторые Telegram-каналы и интернет-сайты попытались придать негативный окрас информации о награждении сотрудников органов внутренних дел медалью "За безупречную службу" I, II, и III степеней. Спешим прокомментировать! Материалы на награждение указанных сотрудников в установленном порядке были направлены в Совет министров Республики Беларусь еще в марте 2020 года. На каждого из них оформлялся наградной лист, где была дана оценка заслуг перед государством и народом в правоохранительной сфере, личного вклада в усиление правопорядка в стране, а также в развитие органов внутренних дел за все время службы", – отметила спикер МВД.

Она пояснила, что медалью "За безупречную службу" награждаются лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, военнослужащие, безупречно прослужившие 10, 15 и 20 календарных лет соответственно.

"Данным указом награждены сотрудники Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов, территориальных органов внутренних дел, департаментов и учреждений образования МВД, военнослужащие внутренних войск МВД, проходящие службу (военную службу) в различных функциональных подразделениях (криминальная милиция, милиция общественной безопасности, юридические, кадровые, финансовые, тыловые, медицинские и т.д., а также профессорско-преподавательский состав)", – добавила Чемоданова.

13 августа президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении силовиков. Более 300 сотрудников министерства внутренних дел, список которых занял 25 страниц документа, награждены медалями "За безупречную службу".

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших, при этом правозащитники сообщают минимум о четырех. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет.