ГОРДОН
 
 
МИР

В США не будут назначать спецпрокурора для расследования дела Хантера Байдена

По словам генерального прокурора США Уильяма Барра, следствие в отношении сына избранного президента страны Джо Байдена Хантера ведется "ответственно и профессионально", оснований для дополнительных мер нет.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Барр: Расследование в отношении Хантера Байдена проводится ответственно и профессионально
Барр: Расследование в отношении Хантера Байдена проводится ответственно и профессионально
Фото: ЕРА

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что не видит причин для назначения спецпрокурора для расследования в отношении сына избранного президента страны Джо Байдена Хантера. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции 21 декабря, пишет издание Axios.

Барр подчеркнул, что расследование в отношении Хантера Байдена проводится "ответственно и профессионально", оснований для дополнительных действий нет.

Издание пишет, что таким образом генпрокурор противоречил действующему президенту США Дональду Трампу, который инициировал расследование.

Байден-младший работал в совете директоров украинской компании Burisma, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента нынешнего президента США Дональда Трампа в Конгрессе. В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей – объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонил обе статьи обвинения.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma. 

На пресс-конференции с Зеленским в Нью-Йорке 25 сентября Трамп говорил, что Хантер Байден получал от Burisma $50 тыс. ежемесячно, сообщается на сайте Белого дома. 6 октября Трамп заявил, что Хантер Байден мог получать в Burisma уже $100 тыс. в месяц

После публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что детективы расследуют события периода 2010–2012 годов, когда сын Байдена еще не входил в состав совета директоров компании. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Байден и его сын не фигурируют в расследованиях украинских антикоррупционных органов.

Джо Байден критиковал призывы Трампа расследовать деятельность Хантера Байдена в Украине и заявлял, что его сын не сделал ничего плохого.

Хантер Байден сообщил 9 декабря о начале расследования прокуратурой США в Делавэре его налоговых операций. По его словам, он находится под следствием по делу об уплате налогов. 

Теги: США, Джо Байден, Хантер Байден, расследование, Уильям Барр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не могла вставать с кровати и двигать головой". Michelle Andradе из-за травмы шеи отменила выступление
"Не могла вставать с кровати и двигать головой". Michelle Andradе из-за травмы шеи отменила выступление
"Возраст такой, что уже сложновато". Навроцкая рассказала, почему не стала мамой
"Возраст такой, что уже сложновато". Навроцкая рассказала, почему не стала мамой
  "Чтобы я сидела и жаловалась? Не буду". Звезда фильма "Моя прекрасная няня" Прокофьева рассказала о своих заработках во время пандемии коронавируса
  "Чтобы я сидела и жаловалась? Не буду". Звезда фильма "Моя прекрасная няня" Прокофьева рассказала о своих заработках во время пандемии коронавируса
  "Песня, которую очень люблю". Ширан презентовал композицию Afterglow. Видео
  "Песня, которую очень люблю". Ширан презентовал композицию Afterglow. Видео
  "Позор!" Защитники животных с камерами и громкоговорителями поджидали Кайли Дженнер возле магазина меховых изделий. Видео
  "Позор!" Защитники животных с камерами и громкоговорителями поджидали Кайли Дженнер возле магазина меховых изделий. Видео
"У нас даже собаки работают". Рудковская ответила хейтерам на обвинения сына в мажорстве
"У нас даже собаки работают". Рудковская ответила хейтерам на обвинения сына в мажорстве
"Мы не посвящали в эту тему друзей, бабушек и дедушек". Анита Луценко отреагировала на вопрос о второй беременности
"Мы не посвящали в эту тему друзей, бабушек и дедушек". Анита Луценко отреагировала на вопрос о второй беременности
"Проснулась и хотелось расплакаться". Цибульская рассказала, какой подарок получила от мужа на 35-летие
"Проснулась и хотелось расплакаться". Цибульская рассказала, какой подарок получила от мужа на 35-летие
"Упс!" Петросян оценил неожиданный образ молодой супруги с короной на голове
"Упс!" Петросян оценил неожиданный образ молодой супруги с короной на голове
Жена Бабкина рассказала, как начинался их роман
Жена Бабкина рассказала, как начинался их роман
Шнуров рассказал, почему не будет делать прививку от коронавируса
Шнуров рассказал, почему не будет делать прививку от коронавируса
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал госпитализацию отца
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал госпитализацию отца
Старший внук Пугачевой показал тестя и рассказал о совместном бизнесе
Старший внук Пугачевой показал тестя и рассказал о совместном бизнесе
"Объяснили, что мир не состоит из розовых пони". Приходько вызвала полицейских для беседы с 10-летней дочерью
"Объяснили, что мир не состоит из розовых пони". Приходько вызвала полицейских для беседы с 10-летней дочерью
  "Просто обожает эти мухоморчики!" Сумская поделилась рецептом любимого блюда Борисюка и салата "Новогодняя елка"
  "Просто обожает эти мухоморчики!" Сумская поделилась рецептом любимого блюда Борисюка и салата "Новогодняя елка"
  "Ничему тебя жизнь не учит". Полякова отреагировала на выбор Мишиной на шоу "Холостячка"
  "Ничему тебя жизнь не учит". Полякова отреагировала на выбор Мишиной на шоу "Холостячка"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Разочарование 2020", "Глупый выбор", "Дешевое шоу", "Выбрала себе личного клоуна". Мишина подверглась критике после финала шоу "Холостячка" и дала отпор
"Разочарование 2020", "Глупый выбор", "Дешевое шоу", "Выбрала себе личного клоуна". Мишина подверглась критике после финала шоу "Холостячка" и дала отпор
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
"Мы не посвящали в эту тему друзей, бабушек и дедушек". Анита Луценко отреагировала на вопрос о второй беременности
"Мы не посвящали в эту тему друзей, бабушек и дедушек". Анита Луценко отреагировала на вопрос о второй беременности
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал госпитализацию отца
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал госпитализацию отца
  "Просто обожает эти мухоморчики!" Сумская поделилась рецептом любимого блюда Борисюка и салата "Новогодняя елка"
"Просто обожает эти мухоморчики!" Сумская поделилась рецептом любимого блюда Борисюка и салата "Новогодняя елка"
Топ-100 богатейших звезд мира по версии Forbes возглавила Дженнер
Топ-100 богатейших звезд мира по версии Forbes возглавила Дженнер
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS