В ЮНИСЕФ призвали избегать закрытия школ в 2022 году из-за пандемии

"Случаи COVID-19 снова растут во всем мире, что все в большей степени обусловлено штаммом "Омикрон", вызывающим беспокойство. На фоне растущей неопределенности многие правительства взвешивают, стоит ли оставлять школы открытыми. Одно можно сказать наверняка: новая волна массовых закрытий школ, связанных с COVID-19, будет иметь катастрофические последствия для детей. 2022 год не может быть еще одним годом прерванного обучения. Это должен быть год, когда образование и интересы детей должны иметь приоритет", – написала она.

One thing is certain: Another wave of widespread COVID-19 related school closures would be disastrous for children.



2022 cannot be yet another year of disrupted learning. It needs to be the year that education, and the best interests of children, take precedence. — Henrietta H. Fore (@unicefchief) December 17, 2021

Фор также заявила, что, помимо потери учебы, детей также исключили из школьной среды, они упустили ежедневное личное общение с друзьями, доступ к медицинскому обслуживанию "и, слишком часто, их единственную питательную еду в течение дня", сообщила пресс-служба ООН.

По словам Фор, власти должны делать все, чтобы школы оставались открытыми, а также увеличить инвестиции в цифровую связь, "чтобы ни один ребенок не остался без внимания".