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В ЮНИСЕФ призвали избегать закрытия школ в 2022 году из-за пандемии

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В ООН призывают страны в 2022 году сделать образование приоритетом
В ООН призывают страны в 2022 году сделать образование приоритетом
Фото: depositphotos.com

Несмотря на рост числа случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон", по возможности следует избегать закрытия школ. Об этом заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор в Twitter 17 декабря.

"Случаи COVID-19 снова растут во всем мире, что все в большей степени обусловлено штаммом "Омикрон", вызывающим беспокойство. На фоне растущей неопределенности многие правительства взвешивают, стоит ли оставлять школы открытыми. Одно можно сказать наверняка: новая волна массовых закрытий школ, связанных с COVID-19, будет иметь катастрофические последствия для детей. 2022 год не может быть еще одним годом прерванного обучения. Это должен быть год, когда образование и интересы детей должны иметь приоритет", – написала она.

Фор также заявила, что, помимо потери учебы, детей также исключили из школьной среды, они упустили ежедневное личное общение с друзьями, доступ к медицинскому обслуживанию "и, слишком часто, их единственную питательную еду в течение дня", сообщила пресс-служба ООН.

По словам Фор, власти должны делать все, чтобы школы оставались открытыми, а также увеличить инвестиции в цифровую связь, "чтобы ни один ребенок не остался без внимания".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире по состоянию на 18 декабря подтвердили 273,8 млн случаев коронавируса, умерло 5,3 млн человек.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ООН, ЮНИСЕФ, дети, школы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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