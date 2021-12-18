В ЮНИСЕФ призвали избегать закрытия школ в 2022 году из-за пандемии

"Случаи COVID-19 снова растут во всем мире, что все в большей степени обусловлено штаммом "Омикрон", вызывающим беспокойство. На фоне растущей неопределенности многие правительства взвешивают, стоит ли оставлять школы открытыми. Одно можно сказать наверняка: новая волна массовых закрытий школ, связанных с COVID-19, будет иметь катастрофические последствия для детей. 2022 год не может быть еще одним годом прерванного обучения. Это должен быть год, когда образование и интересы детей должны иметь приоритет", – написала она.
One thing is certain: Another wave of widespread COVID-19 related school closures would be disastrous for children.— Henrietta H. Fore (@unicefchief) December 17, 2021
2022 cannot be yet another year of disrupted learning. It needs to be the year that education, and the best interests of children, take precedence.
Фор также заявила, что, помимо потери учебы, детей также исключили из школьной среды, они упустили ежедневное личное общение с друзьями, доступ к медицинскому обслуживанию "и, слишком часто, их единственную питательную еду в течение дня", сообщила пресс-служба ООН.
По словам Фор, власти должны делать все, чтобы школы оставались открытыми, а также увеличить инвестиции в цифровую связь, "чтобы ни один ребенок не остался без внимания".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В мире по состоянию на 18 декабря подтвердили 273,8 млн случаев коронавируса, умерло 5,3 млн человек.
В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.
13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон".