Почти 100-процентный порог вакцинации от COVID-19 среди работников школ достигнут в пяти областях Украины – Минобразования

По его словам, две прививки от COVID-19 сделали более 594 тыс. работников школ – это 91,07% от общего количества. При этом одну дозу вакцины против коронавируса получили 97,01% учителей.
Наибольшее количество привитых работников школ – в Днепропетровской (98,2%), Сумской (96,9%), Донецкой (96,5%), Харьковской (96,4%) и Черкасской (95,7%) областях.
В то же время из-за отсутствия 100-процентной вакцинации педагогов в "красной" зоне дистанционное обучение продолжается в 56 школах (0,4% от общего количества). Больше всего – в Винницкой (27) и Запорожской (18) областях.
7 декабря этот показатель был больше на 359 школ.
За последнюю неделю к работе вернулись 120 ранее непривитых от COVID-19 и отстраненных от работы учителей, подчеркнул Шкарлет.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.
22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.
По состоянию на 27 ноября в Украине отстранили 2,8 тыс. педагогов общеобразовательных учреждений из-за отказа вакцинироваться от COVID-19. 3 декабря Шкарлет сообщил, что за неделю к работе вернулись более 200 учителей.
Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10–13 ноября, 55% украинцев поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса учителей, медиков и государственных служащих.