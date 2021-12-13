Почти 100-процентный порог вакцинации от COVID-19 среди работников школ достигнут в пяти областях Украины – Минобразования

За последнюю неделю к работе вернулись 120 ранее непривитых от COVID-19 и отстраненных от работы учителей, подчеркнул Шкарлет Фото: depositphotos.com

По его словам, две прививки от COVID-19 сделали более 594 тыс. работников школ – это 91,07% от общего количества. При этом одну дозу вакцины против коронавируса получили 97,01% учителей.

Наибольшее количество привитых работников школ – в Днепропетровской (98,2%), Сумской (96,9%), Донецкой (96,5%), Харьковской (96,4%) и Черкасской (95,7%) областях.

В то же время из-за отсутствия 100-процентной вакцинации педагогов в "красной" зоне дистанционное обучение продолжается в 56 школах (0,4% от общего количества). Больше всего – в Винницкой (27) и Запорожской (18) областях.

7 декабря этот показатель был больше на 359 школ.

За последнюю неделю к работе вернулись 120 ранее непривитых от COVID-19 и отстраненных от работы учителей, подчеркнул Шкарлет.