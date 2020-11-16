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Жертвами обстрелов со стороны Армении стали за полтора месяца 94 мирных жителя – Генпрокуратура Азербайджана

Генпрокуратура Азербайджана назвала число убитых и раненых вследствие обстрелов со стороны Армении мирных жителей Азербайджана.

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Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября
Фото: ЕРА

С 27 сентября по 16 ноября вследствие обстрелов со стороны вооруженных сил Армении в Азербайджане погибли 94 мирных жителя. Об этом 16 ноября сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Ранения получили 414 гражданских лиц, отметили в ведомстве.

Генпрокуратура также озвучила данные о повреждении инфраструктуры из-за обстрелов армянскими военными. В частности, в непригодное для жилья состояние пришли 3410 домов азербайджанцев.

Инфографика: genprosecutor.gov.az
Инфографика: genprosecutor.gov.az

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, раненые, жертвы, погибшие, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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