Жители Словакии хотят, чтобы в войне победила Россия – соцопрос

Респондентам был задан вопрос, как бы они хотели, чтобы завершилась война в Украине. Выбор ответа был по 10-балльной шкале, где 1 – желание однозначной победы России, а 10 – убедительной победы Украины.
Большинство опрошенных ответили, что они склоняются к победе России. При этом пятая часть опрошенных хочет однозначной победы России.
В тоже время треть населения склоняется к победе Украины, а около пятой части опрошенных говорят о четком желании победы Украины.
Почти 18% ответили, что не знают.
Четкие разграничения между опрошенными видны на партийном уровне. Подавляющее большинство избирателей SMER-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо – на стороне России.
После нападения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Словакия в апреле передала Украине систему противовоздушной обороны С-300.
15 июня стало известно, что Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня "Град".
Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявлял, что страна рассмотрит возможность передачи Украине 11 истребителей МиГ-29 и готова к "широкому обсуждению" условий поставки, 25 июля сообщил Sky News.