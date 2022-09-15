Жители Словакии хотят, чтобы в войне победила Россия – соцопрос

Респондентам был задан вопрос, как бы они хотели, чтобы завершилась война в Украине. Выбор ответа был по 10-балльной шкале, где 1 – желание однозначной победы России, а 10 – убедительной победы Украины.

Большинство опрошенных ответили, что они склоняются к победе России. При этом пятая часть опрошенных хочет однозначной победы России.

В тоже время треть населения склоняется к победе Украины, а около пятой части опрошенных говорят о четком желании победы Украины.

Почти 18% ответили, что не знают.

Четкие разграничения между опрошенными видны на партийном уровне. Подавляющее большинство избирателей SMER-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо – на стороне России.