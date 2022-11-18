Интервью с Гиркиным было спецоперацией, флешка с ним стала частью процесса по делу MH17, и сегодня справедливость восторжествовала: он приговорен к пожизненному

Добрый вечер, друзья!

Несмотря на продолжающиеся варварские обстрелы русскими фашистами территории Украины, инфраструктуры Украины, этот вечер сегодня [17 ноября] действительно добрый, потому что лично у меня укрепилась вера в справедливость. Справедливость, которая сегодня в Гааге восторжествовала. Сегодня Окружной суд в Гааге подвел черту под преступлением, которое произошло в небе над Донбассом, когда был сбит малайзийский Boeing [рейса] MH17.

Я процитирую, что сказал сегодня судья Хендрик Стейнхейс: "Доказанная вина и причиненный вред настолько серьезные, что может применяться только максимальный срок наказания, то есть пожизненное заключение. Суд осознает, что такой приговор не может сократить страдания родственников жертв, но они могут найти утешение в том, что теперь доказана вина тех, кто ответственен за совершение преступления".

Итак, сегодня Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, граждане РФ, а также гражданин Украины Леонид Харченко признаны виновными в крушении рейса MH17 в 2014 году и приговорены к пожизненному заключению.

Я сегодня – именно сегодня – чувствую себя радостным, потому что и моя скромная лепта в это решение суда в Гааге есть. В 2020 году я взял интервью у российского террориста Игоря Гиркина, которое посмотрели 12 млн человек во всем мире. Но не это главное – сколько человек его посмотрели. Главное в том, что материалы этого интервью, само это интервью стало частью обвинения против Игоря Гиркина в международном трибунале.

Сегодня я еще раз хочу вернуться к тому, как все начиналось. Интервью с Гиркиным было спецоперацией, осуществленной Генеральной прокуратурой Украины, Главным управлением разведки Минобороны Украины и мной как журналистом. У нас была цель. Дело в том, что Гиркин и до этого давал интервью, но для того, чтобы быть запротоколированным в Гааге, он должен был ответить на вопросы, которые интересовали следствие, они должны были быть сформулированы так, как если бы их задавал следователь, и эти ответы аутентично должны были быть предоставлены процессу в Гааге. Для этого Генпрокуратура и Главное управление военной разведки составили для меня список из 58 или 59 вопросов, которые я должен был задавать четко так, как они были составлены. Моей задачей было вплести эти вопросы в общую канву интервью, чтобы не вызвать подозрений у Гиркина в том, что это допрос. Думаю, я справился со своей задачей. На все 58 или 59 вопросов следственных органов Украины Гиркин четко ответил. Это интервью было надлежащим образом оформлено, запротоколировано, в Генеральной прокуратуре были сняты показания с компьютера, с которого осуществлялся через Skype контакт с Игорем Гиркиным. И флешка, которая была оформлена, опять-таки, в Генпрокуратуре Украины, была запечатана и передана в Гаагу за дней 10, наверное, до выхода интервью. И она стала частью процесса – эта флешка с интервью, которое было на ней передано.

Важно заметить, что именно судья Хендрик Стейнхейс, который председательствует в процессе и сегодня зачитывал обвинительный приговор, 10 июня 2020 года лично приобщил мое интервью с Гиркиным к другим обвинительным материалам дела. Помимо всего прочего, в этом историческом уже интервью российский военный преступник Игорь Гиркин впервые публично признался, я цитирую, что "просил у российского руководства поставить на восток Украины зенитные комплексы с экипажем".

Второе: конкретно для расследования дела по сбиванию Boeing MH17 очень важно, что Гиркин не отрицал аутентичность перехватов телефонных разговоров, в которых участвовал. И третье: Гиркин, в частности, сказал: "Естественно, я понимал, что, поскольку боевые действия, которые идут на Донбассе, ведутся в значительной степени при моем участии, я тоже несу косвенную ответственность за эту гибель".

Должен сказать, что огромную роль в этой спецоперации играют два человека, и я должен назвать их фамилии. Это на тот момент начальник Главного управления военной разведки Украины генерал Василий Бурба и на тот момент заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов, который отвечал за войну в Генеральной прокуратуре, который занимался войной и чье ведомство накопило бесценный материал по военным действиям России и сепаратистов, которых она поддерживала на Донбассе. Я должен также сказать, что за месяц до этого интервью об этой спецоперации был оповещен президент [Владимир] Зеленский.

Сегодня я испытываю, как я уже сказал, чувство радости, потому что наша работа была не напрасна. И наша работа была не случайна. И сегодня мне очень хочется посмотреть в глаза тех, кто поднял тогда крик и шум на все информпространство: "Вы посмотрите, какой Гордон – негодяй! Гордон делает интервью с Гиркиным, с международным преступником!" И хотя я объяснял, зачем я это сделал, мало кто понял. Тем не менее сегодня я могу с открытым сердцем сказать: ребята, всем вам надо бы попросить у меня прощения. И впредь надо слушать то, что вам говорят. И верить, хотя бы немного верить. Не помешает.

Я со своей стороны хочу еще раз поблагодарить за прекрасную работу генерала Василия Бурбу и Гюндуза Мамедова. Я хочу надеяться на то, что все эти три преступника, приговоренные к пожизненному заключению во главе с Гиркиным, будут пойманы и будут отбывать свой пожизненный срок. И еще я хочу верить в то, что заказчики этого преступления – а ими являются руководители фашистского государства Россия – будут тоже привлечены к ответственности. И я очень хочу верить в то, что на скамье подсудимых в международном трибунале будет сидеть главный нацист современности Владимир Путин.

Источник: В гостях у Гордона / YouTube

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