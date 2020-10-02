Бульвар Шоубиз
 
02 октября, 2020
 
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Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) принимал участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1" в 2019 году, выступая на паркете в паре с хореографом Яной Цибульской.

Dzidzio будет встречать участников шоу на балконе после выступления
Dzidzio будет встречать участников шоу на балконе после выступления
Фото: dzidzio / Instagram

Ведущим звездного балкона 4 октября во время шестого эфира шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" станет экс-участник прошлого сезона украинский музыкант Dzidzio (Михаил Хома). 

Об этом сообщается 2 октября на странице организаторов шоу в Instagram. 

Dzidzio принимал участие в проекте в 2019 году, выступая в паре с хореографом Яной Цибульской.

В 2020 году премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

По правилам соревнований после первого эфира ни одна из пар не выбыла из шоу.

По итогам второго эфира шоу 6 сентября проект покинул шоумен Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.

13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.

20 сентября после четвертого эфира участие в соревнованиях прекратила певица alyona alyona, которая выступала вместе с хореографом Юрием Гуричем.

27 сентября из шоу выбыла пара актера Арама Арзуманяна и хореографа Тони Руденко.

Судить выступления звезд в шестом эфире 4 октября будут балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины Григорий Чапкис и приглашенный судья.

Теги: Dzidzio, Танцы со звездами
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