Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"

Ведущим звездного балкона 4 октября во время шестого эфира шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" станет экс-участник прошлого сезона украинский музыкант Dzidzio (Михаил Хома).
Об этом сообщается 2 октября на странице организаторов шоу в Instagram.
Dzidzio принимал участие в проекте в 2019 году, выступая в паре с хореографом Яной Цибульской.
В 2020 году премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.
По правилам соревнований после первого эфира ни одна из пар не выбыла из шоу.
По итогам второго эфира шоу 6 сентября проект покинул шоумен Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.
13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.
20 сентября после четвертого эфира участие в соревнованиях прекратила певица alyona alyona, которая выступала вместе с хореографом Юрием Гуричем.
27 сентября из шоу выбыла пара актера Арама Арзуманяна и хореографа Тони Руденко.
Судить выступления звезд в шестом эфире 4 октября будут балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины Григорий Чапкис и приглашенный судья.