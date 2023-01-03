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03 января, 2023
 
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"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой

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У нового бойфренда Дорофеевой от предыдущих отношений есть двое детей
У нового бойфренда Дорофеевой от предыдущих отношений есть двое детей
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Бойфренд украинской певицы Нади Дорофеевой, украинский ресторатор Михаил Кацурин 3 января опубликовал в Instagram фото своего сына Ивана.

"Где-то там в небесной канцелярии услышали мои планы на 2023 год", – подписал он снимок. 

"[Надя] Дорофеева беременна?" – предположили в сети.

"У вас будет ребенок", – написали подписчики.

Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.

Он признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились. 

Дорофеева и Dantes пока не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.

Теги: дети, беременность, семья, Надя Дорофеева, Михаил Кацурин
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