  "Непонятно, зачем было говорить, что не носите телефон". Дурнев извинился перед Тищенко после заявления об отсутствии у нардепа вакцинации

Дурнев обратил внимание на то, что Тищенко вскоре после его слов разместил в своем Ttlegram-канале фото экрана телефона со своим QR-кодом, потребовав опровержения слов блогера.

"У Николая Тищенко действительно есть COVID-сертификат. Мы только что использовали "Дію", использовали сертификат, который вы выложили и поздравляем – вы вакцинированы. Совершенно непонятно, зачем нужно было говорить, что вы не носите телефон. Мы приносим свои глубочайшие извинения за то, что сказали, что у вас нет сертификата. Он есть, все в порядке, вы вакцинированы", – заявил Дурнев.

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