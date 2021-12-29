  "Непонятно, зачем было говорить, что не носите телефон". Дурнев извинился перед Тищенко после заявления об отсутствии у нардепа вакцинации

Дурнев обратил внимание на то, что Тищенко вскоре после его слов разместил в своем Ttlegram-канале фото экрана телефона со своим QR-кодом, потребовав опровержения слов блогера.
"У Николая Тищенко действительно есть COVID-сертификат. Мы только что использовали "Дію", использовали сертификат, который вы выложили и поздравляем – вы вакцинированы. Совершенно непонятно, зачем нужно было говорить, что вы не носите телефон. Мы приносим свои глубочайшие извинения за то, что сказали, что у вас нет сертификата. Он есть, все в порядке, вы вакцинированы", – заявил Дурнев.
О том, что у Тищенко, возможно, имеется поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса, Дурнев заявил в 85-м выпуске своего YouTube-шоу. Он обратил внимание на то, что когда журналисты в Верховной Раде попросили Тищенко показать им свой сертификат, он сперва сказал, что у него нет телефона, а затем вывел на экран документ, который выглядел не совсем так, как выглядит настоящий, сгенерированный в приложении "Дія".
"Если у вас есть "Дія", вы можете ее запустить и посмотреть, как это выглядит, – сказал Дурнев, обращая внимание на расположение логотипа приложения в левом верхнем углу. – Похоже, фотошоп? Идет широкомасштабная компания за вакцинацию. Президент каждый день записывает ролики и говорит, что надо вакцинироваться, иначе мы не справимся… Но похоже, Тищенко решил положить на это все свой накачанный болт".
Позже, ссылаясь на слова Дурнева, украинская ведущая Катя Осадчая спросила у нардепа, какой именно вакциной он был привит от каронавируса, но Тищенко не смог ей сразу ответить.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 21 декабря первую дозу получили 14,4 млн человек, две дозы – 13 млн.