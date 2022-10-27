"НеПОТАПляемый". Потап обнародовал первый пост после длительной блокировки в Instagram

"Я верулся на путь. НеПОТАПляемый", – написал он.
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Этот пост стал первым после длительной блокировки рэпера в Instagram. Предыдущий его пост был обнародован 12 октября. Это ролик, в котором пользователи сети из Грузии обратились к кремлевской пропагандистке Ксении Собчак, заявив, что ее намеки на нацизм в Грузии – ложь, и назвали РФ государством-террористом.
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Собчак попыталась войти в Dedaena Bar в Тбилиси, куда пускают только тех граждан России, которые проходят "визовое анкетирование". Чтобы попасть в заведение, каждый россиянин должен согласиться с тем, что президент РФ Владимир Путин – диктатор и оккупант, а также поставить галочку напротив пункта "Слава Украине!". Собчак пыталась доказать администратору ресторана, что "они притесняют людей по национальному признаку. Об этом сообщали на Facebook-странице украинского Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Полностью песню Потапа "Шлях додому" можно послушать здесь.
За пять дней до войны Потап вместе с женой, украинской певицей Настей Каменских выехал в Испанию.
17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину. Каменских не комментировала местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появлялась сама. В конце августа жена Потапа призналась, что ее муж остается за границей. Он сообщил о своем возвращении в Украину 15 сентября в эфире канала "1+1".
Украинские артисты неоднократно комментировали позицию Потапа, призывая его вернуться домой и помогать украинским защитникам.
В сентябре Потап признался, что попросил отца записать его в одно из подразделений теробороны. 3 октября певец обнародовал соответствующий контракт, подписанный Министерством обороны Украины в марте 2022 года.