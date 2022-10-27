"НеПОТАПляемый". Потап обнародовал первый пост после длительной блокировки в Instagram

"Я верулся на путь. НеПОТАПляемый", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Этот пост стал первым после длительной блокировки рэпера в Instagram. Предыдущий его пост был обнародован 12 октября. Это ролик, в котором пользователи сети из Грузии обратились к кремлевской пропагандистке Ксении Собчак, заявив, что ее намеки на нацизм в Грузии – ложь, и назвали РФ государством-террористом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Собчак попыталась войти в Dedaena Bar в Тбилиси, куда пускают только тех граждан России, которые проходят "визовое анкетирование". Чтобы попасть в заведение, каждый россиянин должен согласиться с тем, что президент РФ Владимир Путин – диктатор и оккупант, а также поставить галочку напротив пункта "Слава Украине!". Собчак пыталась доказать администратору ресторана, что "они притесняют людей по национальному признаку. Об этом сообщали на Facebook-странице украинского Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.