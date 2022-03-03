"Пошли они на х…й, эти белые ходоки!" Навроцкая призвала не говорить и не писать "нет войне", а думать только о победе

"Я считаю, что хватит писать, думать и говорить "нет войне"! Надо думать и говорить "победа". Только "да", никаких "нет"! Я считаю, что хватит просить русских проснуться! Пошли они на х…й, эти белые ходоки! Ничего их не научит, даже гробы с детьми. Это потерянная нация. Хотя и это слово не для них. Достаточно плакать на видео, мы не жертвы, мы победители! Наше оружие – это армия, язык и вера! И люди! Вот единственная наша правда и сила! Нация родилась, обратной дороги нет, только победа! Наши казаки валят их, как кегли, наши люди сплочены как никогда! Это Майдан, но нас сейчас не тысячи, а миллионы! Никто тогда не верил, что мы свалим того у…бка, но это произошло! Сейчас мы еще и верим! Не слушайте всех подряд! Не сомневайтесь! Плакать будем после победы! А теперь только уверенность, только пламенная вера! Слава Украине! Величественной моей стране!" – написала она в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Navrotska (@navro)