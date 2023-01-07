Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой

"Как пережить расставание с любимым?" – спросили у нее подписчики.

"Точно нужно время. Я живу по принципу, что любая боль заканчивается. Не будет рана кровоточить вечно. Поэтому дайте себе время прожить все моменты достойно. Я сейчас именно так и делаю", – написала она.

Свою позицию экс-супруга ведущего озвучила после того, как он публично заявил, что сожалеет о скандалах с первой женой, которые происходили на фоне его романа с Кристиной Остапчук.