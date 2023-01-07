Бульвар Шоубиз
 
07 января, 2023
 
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Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой

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Кристина Остапчук: Я живу по принципу, что любая боль заканчивается
Кристина Остапчук: Я живу по принципу, что любая боль заканчивается
Фото: kristygor / Instagram

Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина 6 января в Instagram Stories ответила, как пережить расставание с любимым.

"Как пережить расставание с любимым?" – спросили у нее подписчики.

"Точно нужно время. Я живу по принципу, что любая боль заканчивается. Не будет рана кровоточить вечно. Поэтому дайте себе время прожить все моменты достойно. Я сейчас именно так и делаю", – написала она.

Свою позицию экс-супруга ведущего озвучила после того, как он публично заявил, что сожалеет о скандалах с первой женой, которые происходили на фоне его романа с Кристиной Остапчук.

Скриншот: kristygor / Instagram
Скриншот: kristygor / Instagram

Контекст:

Владимир и Кристина Остапчук поженились в 2020 году. Летом 2021 года пара начала строительство дома, ведущий признавался, что мечтает о рождении дочери

В июне 2022 года Остапчук, несмотря на войну, делился планами о завершении строительства их дома, а спустя два месяца появились слухи о том, что пара рассталась. Первым о возможном разводе пары заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы. Позже они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. В последнее время Остапчук появляется на публике без обручального кольца

В декабре стало известно, что ведущий состоит в новых отношениях. Его избранницей является украинская журналистка Катерина Полтавская.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Теги: Владимир Остапчук, развод, Кристина Остапчук
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