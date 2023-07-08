Бои за Бахмут, 50 лет Залужному, возвращение командиров "Азова", двойники Пригожина, падение рубля. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время эфира основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и Яценюк обсудили:

возобновление интенсивных боев за Бахмут Донецкой области. Согласно отчету британской военной разведки, государство-агрессор РФ вряд ли удержит город, который стал "одной из немногих российских побед за последние 12 месяцев";

решение президента США Джо Байдена передать Украине кассетные боеприпасы;

визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию и его переговоры с президентом Реджепом Эрдоганом в формате тет-а-тет, которые прошли в Стамбуле 7 июля. Перед этим Зеленский посетил Болгарию, Чехию и Словакию;

возвращение в Украину командиров защитников "Азовстали": командира "Азова" Дениса Прокопенко, его зама Святослава Паламара, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского и других;

юбилей главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. 8 июля ему исполнилось 50 лет;

информацию The New York Times, что главарь признанной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин использует двойников, чтобы скрыть свои передвижения. Об этом американской газете на условиях анонимности рассказал сотрудник Пентагона;

падение курса российского рубля, который впервые с марта 2022-го пересек отметку в 90 руб. за $1;

другие важные события в Украине и мире.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.