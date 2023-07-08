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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Бои за Бахмут, 50 лет Залужному, возвращение командиров "Азова", двойники Пригожина, падение рубля. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслировался стрим с премьер-министром Украины в 2014–2016 годах, лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком.

Во время эфира основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и Яценюк обсудили:

  • возобновление интенсивных боев за Бахмут Донецкой области. Согласно отчету британской военной разведки, государство-агрессор РФ вряд ли удержит город, который стал "одной из немногих российских побед за последние 12 месяцев";
  • решение президента США Джо Байдена передать Украине кассетные боеприпасы
  • визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию и его переговоры с президентом Реджепом Эрдоганом в формате тет-а-тет, которые прошли в Стамбуле 7 июля. Перед этим Зеленский посетил Болгарию, Чехию и Словакию;
  • возвращение в Украину командиров защитников "Азовстали": командира "Азова" Дениса Прокопенко, его зама Святослава Паламара, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского и других;
  • юбилей главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. 8 июля ему исполнилось 50 лет;
  • информацию The New York Times, что главарь признанной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин использует двойников, чтобы скрыть свои передвижения. Об этом американской газете на условиях анонимности рассказал сотрудник Пентагона;
  • падение курса российского рубля, который впервые с марта 2022-го пересек отметку в 90 руб. за $1;
  • другие важные события в Украине и мире.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.

Теги: Россия, США, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Турция, Реджеп Эрдоган, Джо Байден, Пентагон, полк Азов, Азовсталь, Стамбул, кассетные бомбы, Владимир Зеленский, трансляция, ВСУ, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, двойник, курс рубля, The New York Times, Евгений Пригожин, Валерий Залужный, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский
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