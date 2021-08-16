"Начали офигевать от воя, который устроили блогеры и политиканы". Гонщик Гринчук оправдался за дрифт на Софийской площади

Гринчук рассказал, что к ним несколько раз приезжала полиция, но почти сразу же и уезжала Скриншот: GRINYA / YouTube

Ролик с объяснениями Гринчук 15 августа опубликовал в своем YouTube. Однако вскоре из видео удалили все фрагменты, касающиеся этого события – на это обратили внимание комментаторы. Пересказ комментария Гринчука опубликовало издание "Украинская правда".

"Я атлет Red Bull уже девять лет, и не просто так мой контракт из года в год продолжают... У меня в контракте прописано, что я должен принять участие в проектах, одним из которых был объявлен парный дрифт в центре Киева с приглашенным коллегой по цеху Red Bull из Ирландии вице-чемпионом Европы Конором Шанаханом", – отметил он.

По словам Гринчука, целью проекта является продвижение бренда и съемка красивого видео ко Дню флага и Дню Независимости Украины.

Он добавил, что такие съемки начинаются рано, чтобы создавать как можно меньше неудобств для пешеходов и других участников движения. Поэтому в 5.00 приехали машины с оборудованием и началась подготовка к съемкам. В 7.30 начался дрифт.

Гринчук рассказал, что примерно раз в час приезжали несколько патрулей полиции, вызванные жителями, и "почти сразу же уезжали". Потом пришли блогеры и журналисты главных ТВ-каналов, которых тоже катали на площади. В конце спортсмены сделали флаг Украины дымом, проект отсняли и начали собирать оборудование.

По словам Гринчука, после этого – "как всегда Red Bull и делает" – заехала клининговая компания, которая должна была убрать площадь за трое суток, а спортсмены переехали на другую локацию.

Он добавил, что "часа через три они начали офигевать от воя, который устроили блогеры и политиканы", а на площадку NoMotors, где в это время были спортсмены и машины, приехала полиция.

По словам Гринчука, им долгое время не позволяли покинуть площадку, ограничивая право на свободу передвижения, но "после небольшого скандала" удалось заставить полицию опросить его в качестве свидетеля. Затем полиция вызвала эвакуаторы, чтобы забрать машины на штрафплощадку в качестве вещественного доказательства.

Гринчук добавил, что клининговая компания все убрала, как и обещала, за три дня, а все, кто "вылезли из своих норок поразмазывать остатки резины по площади", оказались просто "статистами этого процесса".

Спортсмен напомнил, что подобные ролики с дрифтом снимают в разных уголках планеты часто по заказу и на деньги администраций городов. По его словам, там "видят выгоду от рекламы городов и привлечения инвестиций", а в Киеве захотели увидеть "только следы шин на три дня".