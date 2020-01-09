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Канада обеспечит полноценное расследование авиакатастрофы в Иране – Трюдо

В результате крушения самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" погибло 176 человек, среди них 63 канадца. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна будет добиваться "предоставления ответов на все вопросы".

Трюдо заявил, что безопасность канадцев остается наивысшим приоритетом его правительства
Трюдо заявил, что безопасность канадцев остается наивысшим приоритетом его правительства
Фото: ЕРА

Канада вместе с международными партнерами будет работать над целостным расследованием причин крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом 8 января в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает "Укринформ".

"Наше правительство продолжит тесное сотрудничество с международными партнерами, чтобы обеспечить всестороннее расследование этой катастрофы и предоставление ответов на все вопросы канадцев", – сказал Трюдо.

Он отметил, что безопасность канадцев остается наивысшим приоритетом его правительства.

"Министр иностранных дел находится на связи с правительством Украины и общается с надлежащими органами и международными партнерами. Министр транспорта также работает вместе с госслужащими его ведомства, и общается со своими международными коллегами", – добавил Трюдо. 

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины катастрофы пока неизвестны. 

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины и 64 гражданина Канады. МАУ опубликовала полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – "черные ящики" с разбившегося самолета. В МИД Украины пояснили, что Иран не должен передавать их кому-либо, так как является основной страной в расследовании катастрофы.

Киев направил в Иран украинский самолет со специалистами для расследования авиакатастрофы.

Теги: Украина, Иран, Канада, авиакатастрофа, МАУ, авиалинии, Тегеран, Джастин Трюдо, крушение самолета МАУ в Иране
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