Помогал оккупантам. Прокуратура сообщила о подозрении экс-помощнику командира воинской части в Крыму

По версии прокуратуры, командир проигнорировал утвержденный план реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации и дал приказ сложить оружие Фото: depositphotos.com

По версии следствия, бывший помощник командира Керченского отряда морской охраны, используя свое влияние на украинских военнослужащих и игнорируя утвержденный план реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации, дал приказ сложить оружие в комнаты хранения.

"Подозреваемый таким образом оказал помощь представителям государства-оккупанта в беспрепятственном доступе к воинской части №1472 Керченского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины", – сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что подозреваемый помогал Российской Федерации в предоставлении гражданства работникам Керченского отряда морской охраны путем составления списков и последующей их передачи представителям российских спецслужб.