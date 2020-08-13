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ПРОИСШЕСТВИЯ

Против задержанных в Минске украинских волонтеров открыли уголовное дело

Белорусская правозащитница Татьяна Равяка заявила, что волонтеры благотворительной организации "Восток SOS" Константин Реуцкий и Евгений Васильев, которых задержали в Минске, не участвовали ни в каких беспорядках.

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Во время протестов в Беларуси 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа еще 2 тыс., 11 августа более 1 тыс.
Во время протестов в Беларуси 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс.
Фото: EPA

Против двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, которых задержали в Минске белорусские силовики, открыли уголовное дело. Об этом 13 августа сообщает "Радио Свобода – Беларусь" в Telegram-канале со ссылкой на слова белорусской правозащитницы Татьяны Равяки.

По ее словам, в отношении задержанных сегодня в Минске Реуцкого и Васильева открыты уголовное дело об участии в массовых беспорядках в Минске 10–12 августа.

"Они не могли участвовать и не участвовали ни в каких беспорядках. Они приехали в Беларусь из правозащитной организации "Восток-SOS" в рамках миссии помощи белорусским коллегам, которым предстоит много работы в связи с многочисленными арестами во время акций протеста", – заявила Равяка.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Теги: СМИ, МВД, Беларусь, Александр Лукашенко, Литва, демократия, арест, беспорядки, Евгения Васильева, Радио Свобода, уголовное дело, протесты в Беларуси
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