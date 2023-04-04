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ПРОИСШЕСТВИЯ

СБУ разоблачила в Харьковской области священника УПЦ МП, который "благословлял" оккупантов

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В СБУ сообщили, что священник с семьей уехал в РФ
В СБУ сообщили, что священник с семьей уехал в РФ
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении священника Украинской православной церкви Московского патриархата, который, по данным следствия, поддержал российскую агрессию против Украины. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 4 апреля.

Речь идет о бывшем настоятеле одного из храмов Изюмской епархии УПЦ МП.

"В период временной оккупации части Харьковской области протоиерей организовал постановочное церковное шествие ко Дню крещения Киевской Руси, к которому пытался привлечь местных жителей. По данным контрразведки СБУ, во время "мероприятия" он благословлял российских оккупантов и освящал их колонны военной техники в Купянском районе. Весь процесс приказал своим приспешникам зафиксировать на камеру для дальнейшего обнародования на кремлевских медиаресурсах", – говорится в сообщении.

Таким образом, как отметили в СБУ, священник пытался "имитировать поддержку" захватчиков со стороны местных верующих.

Когда силы обороны Украины освобождали Харьковскую область, священний с семьей сбежал в Россию. Там он был назначен настоятелем православного прихода Иоанно-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии РПЦ.

Открыто уголовное производство по ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Контекст:

79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви, официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом", а митрополит Павел (Лебедь), который ранее был наместником Лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры до решения суда. 

30 марта на территории Лавры должна была начать работу государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения. Однако священнослужители не пустили комиссию.

В тот же день Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.

Лебедь 1 апреля был отправлен под домашний арест на 60 дней по делу о разжигании вражды и отрицании агрессии РФ.

В УПЦ МП проинформировали 2 апреля, что продолжают богослужения в Киево-Печерской лавре.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, УПЦ МП, война России против Украины, задержание, священник
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