СБУ разоблачила в Харьковской области священника УПЦ МП, который "благословлял" оккупантов

В СБУ сообщили, что священник с семьей уехал в РФ Фото: Служба безпеки України / Facebook

Речь идет о бывшем настоятеле одного из храмов Изюмской епархии УПЦ МП.

"В период временной оккупации части Харьковской области протоиерей организовал постановочное церковное шествие ко Дню крещения Киевской Руси, к которому пытался привлечь местных жителей. По данным контрразведки СБУ, во время "мероприятия" он благословлял российских оккупантов и освящал их колонны военной техники в Купянском районе. Весь процесс приказал своим приспешникам зафиксировать на камеру для дальнейшего обнародования на кремлевских медиаресурсах", – говорится в сообщении.

Таким образом, как отметили в СБУ, священник пытался "имитировать поддержку" захватчиков со стороны местных верующих.

Когда силы обороны Украины освобождали Харьковскую область, священний с семьей сбежал в Россию. Там он был назначен настоятелем православного прихода Иоанно-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии РПЦ.

Открыто уголовное производство по ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).