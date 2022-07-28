В одесском порту произошел пожар. Фото, видео

Причины пожара еще выясняют, но, по данным ОВА, он не связан с обстрелами Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області / Facebook

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС около полуночи.

"По прибытии спасатели установили, что горят пиломатериалы, а именно, необработанная древесина. В 00.46 пожар был локализован, а в 1.26 – ликвидирован на общей площади 150 м²", – отметили в управлении.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания и ущерб устанавливают.

Огонь тушили 15 пожарных и девять сотрудников порта.

Спасатели опубликовали фото и видео пожара.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, сообщая ночью о пожаре, трактовал его как новую российскую "атаку на зерновую договоренность". Но в этот раз информации, подтверждающей, что причиной пожара стали действия оккупантов, нет.

"РБК-Украина" отметило, что в городе на тот момент не была объявлена воздушная тревога.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил в Telegram, что пиломатериалы загорелись на одном из причалов порта. "Никаким образом пожар не связан с вражескими обстрелами", – подчеркнул он в видеообращении и призвал не пренебрегать пожарной безопасностью, особенно в жаркие дни.