В одесском порту произошел пожар. Фото, видео

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС около полуночи.
"По прибытии спасатели установили, что горят пиломатериалы, а именно, необработанная древесина. В 00.46 пожар был локализован, а в 1.26 – ликвидирован на общей площади 150 м²", – отметили в управлении.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания и ущерб устанавливают.
Огонь тушили 15 пожарных и девять сотрудников порта.
Спасатели опубликовали фото и видео пожара.
Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, сообщая ночью о пожаре, трактовал его как новую российскую "атаку на зерновую договоренность". Но в этот раз информации, подтверждающей, что причиной пожара стали действия оккупантов, нет.
"РБК-Украина" отметило, что в городе на тот момент не была объявлена воздушная тревога.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил в Telegram, что пиломатериалы загорелись на одном из причалов порта. "Никаким образом пожар не связан с вражескими обстрелами", – подчеркнул он в видеообращении и призвал не пренебрегать пожарной безопасностью, особенно в жаркие дни.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 мая, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала соответствующий документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе.
Несмотря на соглашения, 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбила ПВО, две попали в объекты инфраструктуры порта. В Одесской ОВА сообщили о раненых в результате обстрела морского порта.
В порту было зерно для экспорта, отметили в Мининфраструктуры Украины. Но ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна, проинформировало командование "Юг" ВСУ.
В Мининфраструктуры сообщили, что Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов, а если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры – перейдет к "плану Б".