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ПРОИСШЕСТВИЯ

В одесском порту произошел пожар. Фото, видео

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Причины пожара еще выясняют, но, по данным ОВА, он не связан с обстрелами
Причины пожара еще выясняют, но, по данным ОВА, он не связан с обстрелами
Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області / Facebook

В Одесском морском торговом порту ночью 28 июля произошел пожар. Об этом сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС около полуночи.

"По прибытии спасатели установили, что горят пиломатериалы, а именно, необработанная древесина. В 00.46 пожар был локализован, а в 1.26 – ликвидирован на общей площади 150 м²", – отметили в управлении. 

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания и ущерб устанавливают.

Огонь тушили 15 пожарных и девять сотрудников порта. 

Спасатели опубликовали фото и видео пожара. 

https://www.facebook.com/DSNSODE/posts/pfbid0bL78Mcerp9jdnnMZGbC53GNzptEPwe5pP2NPUfPrcuEKK4bX2ggLffe3MRHhzVZbl

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, сообщая ночью о пожаре, трактовал его как новую российскую "атаку на зерновую договоренность". Но в этот раз информации, подтверждающей, что причиной пожара стали действия оккупантов, нет.

"РБК-Украина" отметило, что в городе на тот момент не была объявлена воздушная тревога.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил в Telegram, что пиломатериалы загорелись на одном из причалов порта. "Никаким образом пожар не связан с вражескими обстрелами", – подчеркнул он в видеообращении и призвал не пренебрегать пожарной безопасностью, особенно в жаркие дни. 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 мая, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала соответствующий документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе.

Несмотря на соглашения, 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбила ПВО, две попали в объекты инфраструктуры порта. В Одесской ОВА сообщили о раненых в результате обстрела морского порта.

В порту было зерно для экспорта, отметили в Мининфраструктуры Украины. Но ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна, проинформировало командование "Юг" ВСУ.

В Мининфраструктуры сообщили, что Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов, а если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры – перейдет к "плану Б".

Теги: Одесса, пожар, ГСЧС, Алексей Гончаренко, Одесский морской торговый порт, порт, Сергей Братчук
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