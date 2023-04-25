Евросоюз выделил Украине очередной транш в €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи

"Сегодня мы предоставляем Украине еще €1,5 млрд в рамках нашего годового пакета макрофинансовой помощи. Мы продолжим помогать Украине в противостоянии российской агрессии, поддерживать работу ее институтуций и инфраструктуры и проводить важные реформы", – написала фон дер Ляйен на английском и украинском языках.

Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 млрд євро в рамках нашого річного пакету макрофінансової допомоги. Ми продовжуватимемо допомагати Україні протистояти агресії Росії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури, а також проводити важливі реформи. pic.twitter.com/nx1ExrWD20

Контекст:

В конце ноября 2022 года депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году на сумму €18 млрд.

Против внесения изменений в законодательство ЕС, которое позволило бы предоставить Украине эти средства, выступала Венгрия. Однако 10 декабря измененный пакет был одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран, а 14 декабря его согласовал Европарламент.

16 января 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина подписала меморандум с Европейским союзом о выделении €18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году.

Первый транш в €3 млрд Украина получила 17 января, второй (€1,5 млрд) – 21 марта.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ Евросоюз предоставил Украине военной, гуманитарной и экономической помощи почти на €50 млрд, сказала 2 февраля фон дер Ляйен.