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Евросоюз выделил Украине очередной транш в €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи

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Евросоюз продолжит помогать Украине, подчеркнула фон дер Ляйен
Евросоюз продолжит помогать Украине, подчеркнула фон дер Ляйен
Фото: EPA

Евросоюз сегодня, 25 апреля, отправляет Украине транш в €1,5 млрд в рамках годового пакета макрофинансовой помощи. Об этом сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы предоставляем Украине еще €1,5 млрд в рамках нашего годового пакета макрофинансовой помощи. Мы продолжим помогать Украине в противостоянии российской агрессии, поддерживать работу ее институтуций и инфраструктуры и проводить важные реформы", – написала фон дер Ляйен на английском и украинском языках. 

Контекст:

В конце ноября 2022 года депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году на сумму €18 млрд. 

Против внесения изменений в законодательство ЕС, которое позволило бы предоставить Украине эти средства, выступала Венгрия. Однако 10 декабря измененный пакет был одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран, а 14 декабря его согласовал Европарламент.

16 января 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина подписала меморандум с Европейским союзом о выделении €18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году.

Первый транш в €3 млрд Украина получила 17 января, второй (€1,5 млрд) – 21 марта. 

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ Евросоюз предоставил Украине военной, гуманитарной и экономической помощи почти на €50 млрд, сказала 2 февраля фон дер Ляйен.

Теги: Еврокомиссия, помощь, Европейский союз, финансовая помощь, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, Евросоюз, макрофинансовая помощь, ЕС
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