Кучеренко обвинил НКРЭКУ в предвзятости и заангажированности

"Насколько комиссия сделала все, что могла, чтобы подготовиться к этим падениям электроснабжения? Что сделало министерство, чтобы обеспечить эту справедливость распределения электроэнергии? Покажите хоть один документ, который определяет, что такое справедливость", – отметил политик.
Он подчеркнул, что приказ Министерства энергетики, который касается составления графиков отключений, подписан задолго до полномасштабного вторжения и до сих пор не пересмотрен.
"Как сформулировать эту справедливость, чтобы регулятор имел полномочия регулировать это? Мы уклоняемся от основной темы. Нам нужно выяснить, какие системные проблемы есть в сегменте этой единой энергосистемы, и попытаться как-то урегулировать это", – заявил Кучеренко.
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
НКРЭКУ оштрафовала уже 10 облэнерго страны за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии". Среди них: