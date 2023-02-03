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Кучеренко обвинил НКРЭКУ в предвзятости и заангажированности

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Алексей Кучеренко: Нам нужно выяснить, какие системные проблемы есть в сегменте этой единой энергосистемы, и попытаться как-то урегулировать это
Алексей Кучеренко: Нам нужно выяснить, какие системные проблемы есть в сегменте этой единой энергосистемы, и попытаться как-то урегулировать это
Фото: my.ua

Чтобы улучшить ситуацию в энергосистеме Украины, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна сбалансировать позиции всех субъектов рынка и принимать независимые решения, заявил в комментарии "РБК-Украина" народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

"Насколько комиссия сделала все, что могла, чтобы подготовиться к этим падениям электроснабжения? Что сделало министерство, чтобы обеспечить эту справедливость распределения электроэнергии? Покажите хоть один документ, который определяет, что такое справедливость", – отметил политик.

Он подчеркнул, что приказ Министерства энергетики, который касается составления графиков отключений, подписан задолго до полномасштабного вторжения и до сих пор не пересмотрен.

"Как сформулировать эту справедливость, чтобы регулятор имел полномочия регулировать это? Мы уклоняемся от основной темы. Нам нужно выяснить, какие системные проблемы есть в сегменте этой единой энергосистемы, и попытаться как-то урегулировать это", – заявил Кучеренко.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

НКРЭКУ оштрафовала уже 10 облэнерго страны за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии". Среди них:

  1. "ДТЭК Киевские электросети";
  2. "Одесские электросети";
  3. "Тернопольоблэнерго";
  4. "Винницаоблэнерго";
  5. "Волыньоблэнерго";
  6. "Черновцыоблэнерго";
  7. "Львовоблэнерго";
  8. "Закарпатьеоблэнерго";
  9. "ДТЭК Киевские региональные электросети";
  10. "Полтаваоблэнерго".
Теги: энергетика, электроэнергия, электроснабжение, НКРЭКУ, Алексей Кучеренко, энергосистема
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