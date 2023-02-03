Кучеренко обвинил НКРЭКУ в предвзятости и заангажированности

Алексей Кучеренко: Нам нужно выяснить, какие системные проблемы есть в сегменте этой единой энергосистемы, и попытаться как-то урегулировать это Фото: my.ua

"Насколько комиссия сделала все, что могла, чтобы подготовиться к этим падениям электроснабжения? Что сделало министерство, чтобы обеспечить эту справедливость распределения электроэнергии? Покажите хоть один документ, который определяет, что такое справедливость", – отметил политик.

Он подчеркнул, что приказ Министерства энергетики, который касается составления графиков отключений, подписан задолго до полномасштабного вторжения и до сих пор не пересмотрен.

"Как сформулировать эту справедливость, чтобы регулятор имел полномочия регулировать это? Мы уклоняемся от основной темы. Нам нужно выяснить, какие системные проблемы есть в сегменте этой единой энергосистемы, и попытаться как-то урегулировать это", – заявил Кучеренко.