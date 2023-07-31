На открытых торгах Минобороны купило воду для украинской армии дешевле, чем до полномасштабного вторжения – "Наші гроші"

"На первых во время [полномасштабного] вторжения открытых торгах Министерства обороны на поставку воды в 1,5-литровых бутылках был установлен ценовой рекорд. По соглашениям с ЧАО "Оболонь" вода "Прозрачная от природы" для бойцов во фронтовых Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях заказана по 5,81 грн / кг. Для тыловых Киевской, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областей заказано по 3,97 грн / кг", – говорится в сообщении.

Расследователи отметили, что до полномасштабной войны вода покупалась по цене от 7 грн / кг и позже в разных контрактах Минобороны колебалась в рамках 7,8–25 грн / кг.

Графика: nashigroshi.org

Также "Наші гроші" обратили внимание, что цена воды "Оболонь" в контрактах с Минобороны "существенно ниже цены в магазинах".

Открытые торги прошли 19 июля. Поставщиком на общую сумму 246 млн грн выбрали "Оболонь".