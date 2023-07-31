На открытых торгах Минобороны купило воду для украинской армии дешевле, чем до полномасштабного вторжения – "Наші гроші"

"На первых во время [полномасштабного] вторжения открытых торгах Министерства обороны на поставку воды в 1,5-литровых бутылках был установлен ценовой рекорд. По соглашениям с ЧАО "Оболонь" вода "Прозрачная от природы" для бойцов во фронтовых Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях заказана по 5,81 грн / кг. Для тыловых Киевской, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областей заказано по 3,97 грн / кг", – говорится в сообщении.
Расследователи отметили, что до полномасштабной войны вода покупалась по цене от 7 грн / кг и позже в разных контрактах Минобороны колебалась в рамках 7,8–25 грн / кг.
Также "Наші гроші" обратили внимание, что цена воды "Оболонь" в контрактах с Минобороны "существенно ниже цены в магазинах".
Открытые торги прошли 19 июля. Поставщиком на общую сумму 246 млн грн выбрали "Оболонь".
21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года, министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. К примеру, Минобороны покупало яйца по 17 грн за штуку.
ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января 2023 года выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.
Министерство обороны также опубликовало свою позицию. В ведомстве заявили, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.
Позже в Минобороны заявили, что произошла "обычная техническая ошибка". Министр обороны Алексей Резников добавил, что документ, опубликованный в СМИ, "еще не существует" и "ни копейки по нему не потрачено". В то же время 12 июня в Центре противодействия коррупции (ЦПК) подтвердили, что Минобороны покупало яйца по 17 грн за штуку. Центр также ссылается на слова главы Госаудитслужбы Украины Аллы Басалаевой. Только на одном контракте Минобороны собиралось "переплатить/украсть" 4 млрд грн, добавили в ЦПК.
Резников после скандала вокруг закупок Минобороны пообещал, что украинское оборонное ведомство вернет общественный контроль над частью закупок и анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны.
Верховная Рада 24 февраля приняла закон о введении прозрачности в оборонных закупках.
С 23 апреля в системе Prozorro стало доступно отображение информации о неоружейных оборонных закупках.
6 июня Минобороны Украины провело аукционные торги по закупке продуктов питания и сэкономило в среднем 22% по сравнению с ожидаемыми суммами, сообщал после анализа данных в Prozzoro проект "Наші гроші".