"Ничего исключать нельзя, в том числе и TikTok". Директор "Дарницы" по маркетингу рассказала, как изменится фармбизнес

2022 год – это время, когда нужно быть там, где удобно пользователю, и общаться с ним на его языке, убеждены в компании Фото: depositphotos.com

В "Дарнице" отметили, что в Польше, Чехии и Венгрии большинство фармкомпаний уже используют для продвижения своих продуктов именно диджитал-инструменты из-за снижения эффективности рекламы на телевидении. В Украине, по данным компании, 31% зрителей при просмотре телепрограмм параллельно сидят в онлайне со смартфона или ноутбука, и это заставляет производителей искать новые каналы коммуникации.

"Телевизор – для ленивых маркетологов. Сценарий на случай, если завтра не станет ТВ, мы обсуждали еще год назад. Так что у нас есть “заготовки”, мы знаем, где и как общаться со своими потребителями, кроме телевизора, – отметила Лерман. – 2022 год – это время, когда мы должны быть там, где удобно нашему пользователю/пациенту, и общаться с ним на его языке. Потому думаю, что ничего исключать нельзя, в том числе и TikTok. Telegram – тоже очень интересный канал. Кроме того, я всегда верила и верю в инструменты Performance Marketing, поскольку цель любого бизнеса – деньги, а Performance направлен на достижение измеримых бизнес-результатов".

Она добавила, что компания в этом году планирует активно развивать телемаркетинг/телемедицину, Shop&Show, социальные сети и инфлюенс-маркетинг.