НКРЭКУ оштрафовала еще три облэнерго за несоблюдение графиков отключений электричества

Фото: Н К Р Е К П / Facebook

Нацкомиссия оштрафовала компании и их руководителей Фото: Н К Р Е К П / Facebook

"НКРЭКУ вынесла решение наложить на АО "ДТЭК Одесские электросети", ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" и ОАО "Тернопольоблэнерго" санкции в виде штрафа в размере 85 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Также на 1700 грн каждый были оштрафованы руководители этих компаний в качестве "персональной ответственности" за нарушения.

Регулятор отметил, что в ходе проверок было установлено, что указанные предприятия "допустили нарушение требований закона Украины "О рынке электрической энергии", Кодекса систем распределения и не соблюдали лицензионные условия по распределению электрической энергии в части нарушения графиков отключений электроснабжения потребителям".

"В частности, они не обеспечивали равномерное распределение объемов снижения потребления между потребителями, а также неправильно информировали потребителей о перерывах в электроснабжении, в частности, через собственные web-сайты", – объяснили в Нацкомиссии.

Регулятор обязал указанные облэнерго "в дальнейшем соблюдать справедливые графики отключений, а также требования относительно надлежащего информирования потребителей о перерывах электроснабжения".

24 января стало известно о штрафах для ряда других облэнерго.