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НКРЭКУ оштрафовала еще три облэнерго за несоблюдение графиков отключений электричества

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Нацкомиссия оштрафовала компании и их руководителей
Нацкомиссия оштрафовала компании и их руководителей
Фото: Н К Р Е К П / Facebook

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала еще пять облэнерго за нарушения при отключениях электроэнергии. Об этом регулятор проинформировал в Facebook 25 января.

"НКРЭКУ вынесла решение наложить на АО "ДТЭК Одесские электросети", ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" и ОАО "Тернопольоблэнерго" санкции в виде штрафа в размере 85 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Также на 1700 грн каждый были оштрафованы руководители этих компаний в качестве "персональной ответственности" за нарушения.

Регулятор отметил, что в ходе проверок было установлено, что указанные предприятия "допустили нарушение требований закона Украины "О рынке электрической энергии", Кодекса систем распределения и не соблюдали лицензионные условия по распределению электрической энергии в части нарушения графиков отключений электроснабжения потребителям".

"В частности, они не обеспечивали равномерное распределение объемов снижения потребления между потребителями, а также неправильно информировали потребителей о перерывах в электроснабжении, в частности, через собственные web-сайты", – объяснили в Нацкомиссии.

Регулятор обязал указанные облэнерго "в дальнейшем соблюдать справедливые графики отключений, а также требования относительно надлежащего информирования потребителей о перерывах электроснабжения".

https://www.facebook.com/nerc.gov.ua/posts/pfbid025pLdrLfLtLLgkWhVMWn2UQeWQrNQcpcJuDA5Mxop9WAkCTW6cjVr9sRPvAvjEiaHl

24 января стало известно о штрафах для ряда других облэнерго.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: санкции, энергетика, электричество, штраф, электроэнергия, электроснабжение, НКРЭКУ, энергосистема, нарушение, компании
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