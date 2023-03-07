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Открытие судоходства в Черном море – это вопрос выживания украинской промышленности – нардеп

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Людмила Буймистер: Это, в принципе, вопрос выживания нашей промышленности
Людмила Буймистер: Это, в принципе, вопрос выживания нашей промышленности
Фото: Людмила Буймистер / Facebook

Разблокировка портов в Черном море даст Украине десятки миллиардов валютной выручки и поможет в восстановлении промышленности, заявила в комментарии "Главкому" народный депутат Украины, член парламентского комитета по экономическому развитию Людмила Буймистер.

"Свободное судоходство – это вопрос не только для Украины, но и для всех других стран черноморского региона. Поэтому, думаю, в таком формате мы сможем доказать эти переговоры и все-таки разблокировать морские пути", – считает нардеп.

Буймистер отметила, что без восстановления логистических маршрутов по Черному морю Украине будет почти невозможно восстановить хотя бы частично довоенный промышленный потенциал.

"Однозначно вопрос логистики – это вопрос номер один на сегодняшний момент. И этот вопрос мы должны решать вместе с нашими партнерами и находить пути. Нужно поднимать вопрос, долго ли будет Российская Федерация держать в заложниках фактически весь черноморский регион", – заявила она.

Нардеп подчеркнула, что заблокированные морские порты – это десятки миллиардов недополученной валютной выручки, а значит, и заработные платы работников предприятий, продукция которых экспортировалась морскими путями.

"Это, в принципе, вопрос выживания нашей промышленности. Ведь без восстановления черноморских логистических маршрутов о какой экспортоориентированной промышленности мы можем говорить? Наша промышленность была экспортоориентированной всегда. И в большинстве своем весь экспорт осуществлялся по морю. Поэтому особенно сейчас, когда конфликт у нас уже набирает черты войны на выживание, затяжной, долгой, в том числе в экономической плоскости, то для совместной победы в этой войне с партнерами нужно более активно проработать и вопросы выживания украинской промышленности и логистики", – подытожила Буймистер.

Контекст:

США убеждены в необходимости продления соглашения по безопасному экспорту украинского продовольствия через Черное море и расширения его возможностей. Об этом спикер Госдепартамента Нед Прайс заявил на брифинге 1 марта.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил, что продление действия "зернового соглашения" возможно "при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки".

Инициированное ООН соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.

Переговоры о продлении безопасного экспорта из Украины через Черное море были запланированы на конец февраля. Об этом заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков сообщал 17 февраля.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца. 

Заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка назвал рекордный обвал экспорта металлопродукции трагедией для украинской металлургии. Также он заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта – в частности, правительство будет пытаться разблокировать морские пути и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.

Теги: промышленность, переговоры, экспорт, судоходство, Людмила Буймистер, зерновой коридор
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