Открытие судоходства в Черном море – это вопрос выживания украинской промышленности – нардеп

"Свободное судоходство – это вопрос не только для Украины, но и для всех других стран черноморского региона. Поэтому, думаю, в таком формате мы сможем доказать эти переговоры и все-таки разблокировать морские пути", – считает нардеп.

Буймистер отметила, что без восстановления логистических маршрутов по Черному морю Украине будет почти невозможно восстановить хотя бы частично довоенный промышленный потенциал.

"Однозначно вопрос логистики – это вопрос номер один на сегодняшний момент. И этот вопрос мы должны решать вместе с нашими партнерами и находить пути. Нужно поднимать вопрос, долго ли будет Российская Федерация держать в заложниках фактически весь черноморский регион", – заявила она.

Нардеп подчеркнула, что заблокированные морские порты – это десятки миллиардов недополученной валютной выручки, а значит, и заработные платы работников предприятий, продукция которых экспортировалась морскими путями.

"Это, в принципе, вопрос выживания нашей промышленности. Ведь без восстановления черноморских логистических маршрутов о какой экспортоориентированной промышленности мы можем говорить? Наша промышленность была экспортоориентированной всегда. И в большинстве своем весь экспорт осуществлялся по морю. Поэтому особенно сейчас, когда конфликт у нас уже набирает черты войны на выживание, затяжной, долгой, в том числе в экономической плоскости, то для совместной победы в этой войне с партнерами нужно более активно проработать и вопросы выживания украинской промышленности и логистики", – подытожила Буймистер.