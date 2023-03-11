Полноценное восстановление морского судоходства станет важным шагом к победе – журналист

"По оценкам президента Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимира Щелкунова, разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта позволило бы нашей стране увеличить валютные поступления до $20 млрд в год. Он также обратил внимание на то, что мировое сообщество ограничило санкциями экспорт российской продукции на свои рынки и у украинских производителей есть шанс занять ее место. Но для этого необходимо открыть морские порты, ведь железнодорожные коридоры не могут обеспечить полноценные потоки товаров. И вместе со странами-партнерами, ООН и бизнес-организациями вопрос разблокирования портов можно поднять на высокий уровень обсуждения", – указывает автор.

Он напомнил, что крупные портовые операторы обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с письмом, в котором просили активизировать работу по деблокаде морских путей. В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе эту же тему подняла первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко: она убеждена, что разблокирование дополнительных портов и расширение "зернового соглашения" является одной из предпосылок для роста ВВП Украины.

"Заместитель министра экономики Тарас Качка также рассказывал, что поднимал эту тему в ходе переговоров с международными партнерами. Однако до сих пор она возникает в публичном пространстве скорее спорадически, чем как системная просьба официального Киева в цивилизованный мир. Безусловно, нам нужно больше оружия на поле боя и постоянное финансирование извне, чтобы поддерживать жизнедеятельность страны. Но и полноценное восстановление морского экспорта способно стать одним из важных шагов по приближению победы", – подчеркивает Январев.

Он также приводит позицию бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который отметил, что Украине необходимо расширять зерновой коридор на все виды грузов, в том числе насыпные и контейнерные перевозки. "Это можно сделать! Мы видим: Россия слаба и не имеет возможности контролировать Черное море. Ее позиция может быть переломлена общим подходом Украины, Турции и наших союзников", – цитирует автор экс-министра.