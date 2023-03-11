Полноценное восстановление морского судоходства станет важным шагом к победе – журналист

"По оценкам президента Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимира Щелкунова, разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта позволило бы нашей стране увеличить валютные поступления до $20 млрд в год. Он также обратил внимание на то, что мировое сообщество ограничило санкциями экспорт российской продукции на свои рынки и у украинских производителей есть шанс занять ее место. Но для этого необходимо открыть морские порты, ведь железнодорожные коридоры не могут обеспечить полноценные потоки товаров. И вместе со странами-партнерами, ООН и бизнес-организациями вопрос разблокирования портов можно поднять на высокий уровень обсуждения", – указывает автор.
Он напомнил, что крупные портовые операторы обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с письмом, в котором просили активизировать работу по деблокаде морских путей. В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе эту же тему подняла первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко: она убеждена, что разблокирование дополнительных портов и расширение "зернового соглашения" является одной из предпосылок для роста ВВП Украины.
"Заместитель министра экономики Тарас Качка также рассказывал, что поднимал эту тему в ходе переговоров с международными партнерами. Однако до сих пор она возникает в публичном пространстве скорее спорадически, чем как системная просьба официального Киева в цивилизованный мир. Безусловно, нам нужно больше оружия на поле боя и постоянное финансирование извне, чтобы поддерживать жизнедеятельность страны. Но и полноценное восстановление морского экспорта способно стать одним из важных шагов по приближению победы", – подчеркивает Январев.
Он также приводит позицию бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который отметил, что Украине необходимо расширять зерновой коридор на все виды грузов, в том числе насыпные и контейнерные перевозки. "Это можно сделать! Мы видим: Россия слаба и не имеет возможности контролировать Черное море. Ее позиция может быть переломлена общим подходом Украины, Турции и наших союзников", – цитирует автор экс-министра.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 23,6 млн тонн зерна.
Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.
8 марта в ходе визита в Киев генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что срок действия "зернового соглашения", который истекает 18 марта, следует продлить. Соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней. На следующую неделю запланированы новые консультации, пишет Reuters.