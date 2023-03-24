ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер о выдаче ордера на арест Путина: У него иммунитет президента. Его не могут арестовать

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Шустер: Насильственная депортация детей это такое пятно, которое не смывается
Шустер: Насильственная депортация детей – это такое пятно, которое не смывается
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

По ордеру Международного уголовного суда (МУС) президента РФ Владимира Путина смогут арестовать только после того, как он отойдет от власти. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

"Реакция Москвы ожидаема – для них это ничего не значит. Потому что их так называемый парламент принял закон, и президент подписал о том, что верховенство права находится на российской стороне, а международного права нет. Поэтому для них эта новость не велика. Но для Украины, цитирую Офис президента Украины, что "это историческое решение". Я скорее соглашусь с украинской стороной. Почему? Потому что Россия ядерная сверхдержава, постоянный член Совета безопасности Организации Объединенных Наций, и ее президент получает ордер на арест за то, что он незаконно депортирует детей, что опровергнуть невозможно. Подавляющая часть доказательств уже задокументирована. Насильственная депортация детей затрагивает каждую страну в одинаковой степени. Дети это дети. Когда вы депортируете детей насильственно – это такое пятно, которое не смывается", – подчеркнул Шустер.

Бацман поинтересовалась, что решение МУС будет означать для Путина на практике.

"У него иммунитет президента. Его не могут арестовать. Вот смотрите, возьмем [президента Югославии в конце 1990-х Слободана] Милошевича, его выдало само югославское правительство. То есть, если кто-то другой придет к власти, а Путин будет еще жив, то он может Путина передать в Гаагский трибунал. Но чтобы его арестовали... Скажем, вот он приземляется в Париже на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, приезжает Интерпол и его арестовывает – нет, это невозможно. Потому что он – действующий президент", – сказал Шустер.

В то же время он подчеркнул, что после того, как каденция Путина завершится, его смогут арестовать.

"Но ведь это же неважно. С этим пятном ты ходишь и все знают. Понимаете, если бы все знали, что кто-то серийный убийца, а его трогать нельзя. Ну вот он ходит по планете, но все знают, что он серийный убийца, ты держишься немного подальше и пытаешься с ним общих дел не иметь, а главное не иметь общих решений – непонятно чем обернется", – считает Шустер.

"Я вспоминаю статью в августе 2022 года, которую написал бывший заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который создал департамент войны в Украине. Он документировал все военные преступления русских начиная с 2014 года. Его статья была посвящена этому киднеппингу политическому. Он говорил, что вывоз украинских детей в Россию, то, что делает Путин и путинская власть – это геноцид. Это наиболее быстрая и понятная история, которую можно доказать по Путину и по Кремлю", – обратила внимание Бацман.

"Я совершенно согласен. Депортация детей и перевоспитание, то есть насильственное изменение внутреннего мира человека, особенно в таком возрасте, когда все так хрупко, когда все формируется еще, – это огромное преступление. Это преступление хуже, чем то преступление, за которое сейчас японцы будут платить южнокорейцам, то есть принудительный труд во время Второй мировой войны. А тут депортация и насильственное перевоспитание детей – это непростительно, за это пожизненно надо давать", – добавил Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям. Эту идею уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны.

23 марта генпрокурор Украины Андрей Костин и секретарь МУС Питер Льюис в Гааге (Нидерланды) подписали соглашение об открытии офиса суда в Украине. Костин назвал это еще одним шагом в обеспечении полной ответственности России за военные преступления в Украине.

Президента Украины Владимир Зеленский заявил, что это позволит "международной юстиции стать еще более активной в расследовании преступлений российских военных на нашей украинской земле". 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Савик Шустер, Москва, Кремль, Интерпол, Гаагский трибунал, геноцид, депортация, Алеся Бацман, дети, Международный уголовный суд, Гюндуз Мамедов, Офис президента Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
Галина ГРИШИНА
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
Галина ГРИШИНА
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
Галина ГРИШИНА
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
Галкин на концерте в США высмеял Газманова, Бабкину и Долину: Их даже жалко. Надеются, что власть заметит, а Путин же не принимает сигналов
Галкин на концерте в США высмеял Газманова, Бабкину и Долину: Их даже жалко. Надеются, что власть заметит, а Путин же не принимает сигналов
Галина ГРИШИНА
"У меня была классическая ринопластика". Жена Павлика озвучила стоимость своей пластической операции
"У меня была классическая ринопластика". Жена Павлика озвучила стоимость своей пластической операции
Выступление группы Tvorchi на "Евровидении 2023" обойдется почти в 3 млн грн. Это в два раза дороже участия Kalush Orchestra в 2022 году
Выступление группы Tvorchi на "Евровидении 2023" обойдется почти в 3 млн грн. Это в два раза дороже участия Kalush Orchestra в 2022 году
Галина ГРИШИНА
  Позировал для селфи и сыграл в теннис. Принц Уильям в Варшаве встретился с украинскими беженцами. Видео
  Позировал для селфи и сыграл в теннис. Принц Уильям в Варшаве встретился с украинскими беженцами. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Ешьте и худейте". Как приготовить "жиросжигающий суп". Простой рецепт из доступных продуктов
  "Ешьте и худейте". Как приготовить "жиросжигающий суп". Простой рецепт из доступных продуктов
Галина ГРИШИНА
Любимый красный жакет, черное пончо, белый гольф и вечернее платье в театре Ла Скала. Самые яркие образы премьер-министра Италии Мелони
Любимый красный жакет, черное пончо, белый гольф и вечернее платье в театре Ла Скала. Самые яркие образы премьер-министра Италии Мелони
Галина ГРИШИНА
  Правила проращивания базилика и уход за рассадой. Украинский эксперт назвал сорта, которые дадут хороший урожай
  Правила проращивания базилика и уход за рассадой. Украинский эксперт назвал сорта, которые дадут хороший урожай
Галина ГРИШИНА
"Что по борщу, ребятушки?" НБУ искал повара, который готовит уху, окрошку и рыбные кнели. После реакции Клопотенко текст вакансии изменили
"Что по борщу, ребятушки?" НБУ искал повара, который готовит уху, окрошку и рыбные кнели. После реакции Клопотенко текст вакансии изменили
Галина ГРИШИНА
  Какие специи добавить, чтобы приготовить вкусный картофель. Простой рецепт запекания в духовке
  Какие специи добавить, чтобы приготовить вкусный картофель. Простой рецепт запекания в духовке
Галина ГРИШИНА
Тушь Maybelline, помада Armani и карандаш от Chanel. Анита Луценко показала, как менялось ее лицо в процессе нанесения макияжа. Видео
Тушь Maybelline, помада Armani и карандаш от Chanel. Анита Луценко показала, как менялось ее лицо в процессе нанесения макияжа. Видео
Галина ГРИШИНА
Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину
Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (250818)
2
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (201627)
3
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (130539)
4
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру" (95743)
5
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (82321)
6
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото (75418)
7
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины (56330)
8
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео (53839)
 
 
 
 