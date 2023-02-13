Украине для победы над Россией необходим полный пакет вооружения – депутат Европарламента от Франции

"Стратегия постепенного, пошагового вооружения Украины, которую избрал Запад, – неверна. Эта стратегия стоит невообразимую цену человеческих жизней. По понятным основаниям мы не отправляем своих солдат, но должны отправить абсолютно все, что необходимо, чтобы Украина победила. Мы должны занять проактивную позицию", – сказал он.
Европарламентарий считает, что Украине следует предоставить и авиацию, и дальнобойные ракеты, и средства противовоздушной обороны.
"Наша же пошаговая стратегия инкрементализма стала большой ошибкой. Что мы должны сделать – это полный пакет для Украины. Мы должны оценить ситуацию, понять, что нужно Украине, и без приездов [президента Украины Владимира] Зеленского разрешить и поставить все необходимое вооружение", – объяснил Глюксманн.
Он подчеркнул, что "единственная допустимая стратегическая цель Запада – военное поражение России".
"Вы получите авиацию, но, я считаю, это слишком поздно и то, что мы даем, – это слишком мало. Речь не о самолетах только или дальнобойных ракетах, речь об изменении мышления. Это не Украина за себя сражается, а мы ей помогаем. Украина сражается за нас, а мы помогаем сами себе. Вот честное и искреннее отношение, которое должно быть. Если наша цель – поражение РФ, это не Украина должна просить шаг за шагом те или иные типы вооружений. Полный пакет [вооружения]", – заявил Глюксманн.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.
В январе 2023 года западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии – Challenger 2, Leopard 2 и Abrams. На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.
Украинские власти призывают западные страны передать Украине современные истребители и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки"
9 февраля на саммите Евросоюза в Брюсселе Зеленский обсудил поддержку Украины в борьбе с российской агрессией с лидерами Европы. Он заявил, что Украине нужны боевая авиация, бронетехника, артиллерия и ПВО.