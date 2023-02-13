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Украине для победы над Россией необходим полный пакет вооружения – депутат Европарламента от Франции

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Глюксманн считает, что Украине нужно предоставить и авиацию, и ПВО, и дальнобойные ракеты
Глюксманн считает, что Украине нужно предоставить и авиацию, и ПВО, и дальнобойные ракеты
Фото: ЕРА

Украина получает недостаточно вооружения, военную помощь необходимо увеличить. Такое мнение выразил 13 февраля изданию Guildhall депутат Европейского парламента от Франции, глава спецкомитета по иностранному вмешательству Рафаэль Глюксманн.

"Стратегия постепенного, пошагового вооружения Украины, которую избрал Запад, – неверна. Эта стратегия стоит невообразимую цену человеческих жизней. По понятным основаниям мы не отправляем своих солдат, но должны отправить абсолютно все, что необходимо, чтобы Украина победила. Мы должны занять проактивную позицию", – сказал он.

Европарламентарий считает, что Украине следует предоставить и авиацию, и дальнобойные ракеты, и средства противовоздушной обороны.

"Наша же пошаговая стратегия инкрементализма стала большой ошибкой. Что мы должны сделать – это полный пакет для Украины. Мы должны оценить ситуацию, понять, что нужно Украине, и без приездов [президента Украины Владимира] Зеленского разрешить и поставить все необходимое вооружение", – объяснил Глюксманн.

Он подчеркнул, что "единственная допустимая стратегическая цель Запада – военное поражение России".

"Вы получите авиацию, но, я считаю, это слишком поздно и то, что мы даем, – это слишком мало. Речь не о самолетах только или дальнобойных ракетах, речь об изменении мышления. Это не Украина за себя сражается, а мы ей помогаем. Украина сражается за нас, а мы помогаем сами себе. Вот честное и искреннее отношение, которое должно быть. Если наша цель – поражение РФ, это не Украина должна просить шаг за шагом те или иные типы вооружений. Полный пакет [вооружения]", – заявил Глюксманн.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.

В январе 2023 года западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии – Challenger 2, Leopard 2 и Abrams. На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Украинские власти призывают западные страны передать Украине современные истребители и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки"

9 февраля на саммите Евросоюза в Брюсселе Зеленский обсудил поддержку Украины в борьбе с российской агрессией с лидерами Европы. Он заявил, что Украине нужны боевая авиация, бронетехника, артиллерия и ПВО.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Франция, Европарламент, война, авиация, вооружение, ПВО, военная помощь, оборона, помощь, самолеты, война России против Украины, ракеты
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