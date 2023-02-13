Украине для победы над Россией необходим полный пакет вооружения – депутат Европарламента от Франции

Глюксманн считает, что Украине нужно предоставить и авиацию, и ПВО, и дальнобойные ракеты Фото: ЕРА

"Стратегия постепенного, пошагового вооружения Украины, которую избрал Запад, – неверна. Эта стратегия стоит невообразимую цену человеческих жизней. По понятным основаниям мы не отправляем своих солдат, но должны отправить абсолютно все, что необходимо, чтобы Украина победила. Мы должны занять проактивную позицию", – сказал он.

Европарламентарий считает, что Украине следует предоставить и авиацию, и дальнобойные ракеты, и средства противовоздушной обороны.

"Наша же пошаговая стратегия инкрементализма стала большой ошибкой. Что мы должны сделать – это полный пакет для Украины. Мы должны оценить ситуацию, понять, что нужно Украине, и без приездов [президента Украины Владимира] Зеленского разрешить и поставить все необходимое вооружение", – объяснил Глюксманн.

Он подчеркнул, что "единственная допустимая стратегическая цель Запада – военное поражение России".

"Вы получите авиацию, но, я считаю, это слишком поздно и то, что мы даем, – это слишком мало. Речь не о самолетах только или дальнобойных ракетах, речь об изменении мышления. Это не Украина за себя сражается, а мы ей помогаем. Украина сражается за нас, а мы помогаем сами себе. Вот честное и искреннее отношение, которое должно быть. Если наша цель – поражение РФ, это не Украина должна просить шаг за шагом те или иные типы вооружений. Полный пакет [вооружения]", – заявил Глюксманн.

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