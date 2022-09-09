В ДТЭК Ахметова рассказали, как поддерживают надежность украинской энергосистемы

По ее данным, такой объем позволил поддержать надежность энергосистемы как в периоды пиковых потреблений, так и в условиях войны.
"Только с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину генерирующие предприятия компании отпустили более 7,3 млрд кВт-ч электроэнергии. Это эквивалентно среднему потреблению электроэнергии почти 30 млн семей в месяц или около 2,4 млн семей в течение года", – отмечается в сообщении.
По словам генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева, впереди Украину ждет самая сложная зима, поэтому компания каждый день усиленно готовится к отопительному сезону.
"Энергетики ремонтируют блоки ТЭС и готовят станции к усиленной нагрузке, шахтеры запускают новые ряды и добывают уголь, машиностроители производят комбайны и оборудование для стабильной работы шахт. Все для того, чтобы зимой у людей было и светло, и тепло", – рассказал он.
Шахты компании ДТЭК перед отопительным сезоном работают круглосуточно в четыре смены, чтобы обеспечить украинские ТЭС достаточным количеством топлива. Добыча собственного угля может компенсировать нехватку импортного газа и обеспечить украинские ТЭС топливом, отмечали в пресс-службе. Так, в прошлом году украинские ТЭС и ТЭЦ произвели треть электроэнергии в стране – 46 млрд кВт-ч.
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую Россия начала в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа. В Минрегионе сообщали о планах Украины накопить к осенне-зимнему периоду 2,5 млн тонн угля.
17 августа Шмыгаль заявил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону 2022/2023 накопила 12,6 млрд м³ газа и 1,89 млн тонн угля. Области также предоставили комплексные планы оперативного реагирования в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть при прохождении осенне-зимнего периода.
Угледобывающим предприятиям ДТЭК удалось сохранить добычу угля на прошлогоднем уровне, для этого ввели в работу 16 новых лав, а к началу отопительного сезона компания планирует довести их количество до 23, рассказывал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.