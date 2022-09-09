В ДТЭК Ахметова рассказали, как поддерживают надежность украинской энергосистемы

По ее данным, такой объем позволил поддержать надежность энергосистемы как в периоды пиковых потреблений, так и в условиях войны.

"Только с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину генерирующие предприятия компании отпустили более 7,3 млрд кВт-ч электроэнергии. Это эквивалентно среднему потреблению электроэнергии почти 30 млн семей в месяц или около 2,4 млн семей в течение года", – отмечается в сообщении.

По словам генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева, впереди Украину ждет самая сложная зима, поэтому компания каждый день усиленно готовится к отопительному сезону.

"Энергетики ремонтируют блоки ТЭС и готовят станции к усиленной нагрузке, шахтеры запускают новые ряды и добывают уголь, машиностроители производят комбайны и оборудование для стабильной работы шахт. Все для того, чтобы зимой у людей было и светло, и тепло", – рассказал он.