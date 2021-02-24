Восемь газсбытов установили в марте цену на газ для населения ниже предельной

На утро 24 февраля восемь газоснабжающих компаний установили в марте цену на газ для населения ниже предельной. Об этом пишет специализированное издание "ГазПравда".
Стоимость 1 м³ газа варьируется от 6,70 грн до 6,97 грн в зависимости от поставщика.
Самую низкую цену в марте для населения установила компания Megawatt – 6,70 грн за 1 м³ газа. На пять копеек выше цена у компании "Агросинтез Трейдінг", на 10 копеек дороже в компании "ПК "ЕРУ". Газоснабжающая компания "Нафтогаз України" установила цену в марте на уровне 6,86 грн за 1 м³ газа.
Кроме этого, 26 поставщиков установили цену газа на уровне предельной – 6,99 грн за 1 м³.
Отмечается, что газсбыты должны опубликовать стоимость газа за пять дней до начала нового месяца, если цена газа на следующий месяц будет отличаться от предыдущего.
Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. В решении говорится, что предельная цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона.
Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа.
Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 18 января в Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу через несколько сел, а в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков.
По словам временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, цена на газ для населения не будет превышать 6,99 грн за 1 м³ и после окончания отопительного сезона.