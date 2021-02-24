Восемь газсбытов установили в марте цену на газ для населения ниже предельной

Предельную цену газа для населения 6,99 грн за 1 м³ в марте установили 26 газоснабжающих компаний, сообщает специализированное издание "ГазПравда".

Самую низкую цену в марте для населения установила компания Megawatt – 6,70 грн за 1 м³ газа Фото: depositphotos.com

На утро 24 февраля восемь газоснабжающих компаний установили в марте цену на газ для населения ниже предельной. Об этом пишет специализированное издание "ГазПравда".

Стоимость 1 м³ газа варьируется от 6,70 грн до 6,97 грн в зависимости от поставщика.

Самую низкую цену в марте для населения установила компания Megawatt – 6,70 грн за 1 м³ газа. На пять копеек выше цена у компании "Агросинтез Трейдінг", на 10 копеек дороже в компании "ПК "ЕРУ". Газоснабжающая компания "Нафтогаз України" установила цену в марте на уровне 6,86 грн за 1 м³ газа.

Кроме этого, 26 поставщиков установили цену газа на уровне предельной – 6,99 грн за 1 м³.

Отмечается, что газсбыты должны опубликовать стоимость газа за пять дней до начала нового месяца, если цена газа на следующий месяц будет отличаться от предыдущего.

Инфографика: gazpravda.com.ua

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. В решении говорится, что предельная цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 18 января в Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу через несколько сел, а в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков.

По словам временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, цена на газ для населения не будет превышать 6,99 грн за 1 м³ и после окончания отопительного сезона.