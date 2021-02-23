Цена на газ для населения не будет превышать 6,99 грн за 1 м³ и после завершения отопительного сезона – Витренко

Правительство планирует сделать тарифы более понятными для населения, чтобы их было легче платить, заявил временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

Цена газа для населения не будет превышать 6,99 грн за 1 м³ и после окончания отопительного сезона. Об этом в интервью сайту "Факты", опубликованном 23 февраля, заявил временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

"[Предельная цена на газ для населения установлена правительством]. Ограничение продлится до конца марта. В то же время мы уже наработали конкретные рыночные механизмы, благодаря которым цена и после окончания этого периода не будет превышать 6,99 грн [за 1 м³]", – сказал он.

По словам Витренко, правительство определило, как сделать тарифы более понятными для населения, чтобы их было легче платить.

"Люди жалуются, что две платежки – это неудобно и непонятно. Поэтому у нас есть план, как перейти на одну. Часто также слышим нарекания людей на разницу тарифов в зависимости от области. Причем в регионах, где больше малообеспеченных, платят больше, чем в более богатых. Есть наработки, как сделать так, чтобы все украинские потребители в этой одной платежке платили фактически одинаковую сумму за распределение и передачу газа", – отметил врио министра энергетики.

Витренко также анонсировал возможность смены поставщика газа в мобильном приложении "Дія", бот автоматически будет сравнивать цены газсбытов и предложит сменить поставщика, если цена газа выше.

В октябре 2019 года НКРЭКУ изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. С января 2020 года плата за доставку удалена со счетов за газ. Все потребители получают отдельные счета: один – за газ, второй – за его доставку. Плата за доставку газа зависит от объема потребления за предыдущий год, разделенного на 12 равных платежей.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 18 января в Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу через несколько сел, а в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков.