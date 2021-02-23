Цена на газ для населения не будет превышать 6,99 грн за 1 м³ и после завершения отопительного сезона – Витренко

Цена газа для населения не будет превышать 6,99 грн за 1 м³ и после окончания отопительного сезона. Об этом в интервью сайту "Факты", опубликованном 23 февраля, заявил временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.
"[Предельная цена на газ для населения установлена правительством]. Ограничение продлится до конца марта. В то же время мы уже наработали конкретные рыночные механизмы, благодаря которым цена и после окончания этого периода не будет превышать 6,99 грн [за 1 м³]", – сказал он.
По словам Витренко, правительство определило, как сделать тарифы более понятными для населения, чтобы их было легче платить.
"Люди жалуются, что две платежки – это неудобно и непонятно. Поэтому у нас есть план, как перейти на одну. Часто также слышим нарекания людей на разницу тарифов в зависимости от области. Причем в регионах, где больше малообеспеченных, платят больше, чем в более богатых. Есть наработки, как сделать так, чтобы все украинские потребители в этой одной платежке платили фактически одинаковую сумму за распределение и передачу газа", – отметил врио министра энергетики.
Витренко также анонсировал возможность смены поставщика газа в мобильном приложении "Дія", бот автоматически будет сравнивать цены газсбытов и предложит сменить поставщика, если цена газа выше.
В октябре 2019 года НКРЭКУ изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. С января 2020 года плата за доставку удалена со счетов за газ. Все потребители получают отдельные счета: один – за газ, второй – за его доставку. Плата за доставку газа зависит от объема потребления за предыдущий год, разделенного на 12 равных платежей.
С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой.
Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона.
Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.
Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 18 января в Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу через несколько сел, а в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков.