Каждые трое из четырех украинцев не смогут оплачивать счета после повышения коммунальных тарифов в январе – опрос

Согласно данным исследования, проведенного компанией Research & Branding Group, менее всего готовы оплачивать новые счета за коммунальные услуги украинцы старшей возрастной категории 60+.

91% украинцев не готов отнестись с пониманием к повышению коммунальных тарифов в январе Фото: depositphotos.com

Три четверти украинцев заявили, что не смогут оплачивать коммунальные счета после январского повышения тарифов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 20 января по 1 февраля 2021 года компанией Research & Branding Group.

Респондентов спросили, смогут ли они оплачивать счета после повышения тарифов на газ и его распределение, отопление, воду и электроэнергию с января 2021 года.

75% опрошенных ответили, что "в целом нет", 17% украинцев считают, что смогут оплачивать счета после повышения тарифов, и 8% не определились.

Менее всего готовы оплачивать новые счета украинцы старшей возрастной категории 60+ (11%), жители сел (13%) и южных областей (12%).

В то же время 91% украинцев заявил, что не готов отнестись с пониманием к повышению тарифов в январе.

Всего в опросе приняло участие 1802 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополь). Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает ±2,2%.

Инфографика: rb.com.ua

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа. С 1 января Кабмин отменил льготный тариф в 90 коп. /кВт-час на первые 100 киловатт электроэнергии для населения.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 18 января в Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу через несколько сел, а в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков.

30 января Нацкомиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ограничила тарифы 13 компаний на распределение газа цифрой в 1,79 грн за 1 м³ в месяц без НДС. В феврале газсбыты снизили цену на газ для населения за январь, 31 газоснабжающая компания установила ее на уровне предельной – 6,99 грн за 1 м³.