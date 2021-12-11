Актер "Квартала 95" Великий: Потап пошутил: "Можно смотреть долго на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как "Квартал" пытается написать жесткую шутку про президента"

Отвечая на вопрос о самоцензуре в "Квартале" в том, что касается шуток про президента Владимира Зеленского и его окружение, Великий отметил, что актеры не позволяют себе шутить и на некоторые неполитические темы.
"У любого автора должна быть самоцензура. Ты должен понимать, что ты не имеешь права шутить на какие-то темы. Я не шучу на тему смерти. Я не шучу на тему болезней. Если шутка очень смешная, я могу ее рассказать на всеобщей читке, все посмеются и скажут: "Аккуратно. Там прослушка стоит везде". Но по большому счету я даже не буду приносить ее, чтобы не отнимать ни свое, ни чужое время на шутки, которые не проходят мою внутреннюю цензуру", – сказал Пикалов.
Он пояснил, что "внутренняя цензура" в отношении Зеленского в студии присутствует потому, что все эти люди работали под его началом, и они не будут обидно о нем шутить.
"Чтобы вы понимали, зачастую, когда мы пишем номера про Зеленского, которые мне в конечном итоге приходится играть, мы сидим и думаем, где же можно все-таки уколоть, чтобы это не выглядело с моей стороны, что я его решил жестко мочить", – рассказал он.
Он отметил, что шутки бывают, но не жесткие, и это замечал, в частности, украинский продюсер и певец Алексей Потапенко.
"На самом деле иногда такие шутки появлялись. У нас была "прожарка" Потапа. И он читал шутку: "Можно смотреть долго на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как "Квартал" пытается написать жесткую шутку про президента". Поэтому мы пытаемся всячески придумать, чтобы это было и смешно, и сатирично, но писать жесткие вещи я не буду", – подчеркнул Великий.
Актер "Квартала 95" Великий: "Квартал", который шутил остро политически, себя изжил. Сейчас мы в той ситуации, когда не будем шутить. Читайте полный текст интервью
Зеленский является основателем студии "Квартал 95", до политической карьеры был ее художественным руководителем. Он был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
В 2019 году актриса "Квартала 95" Елена Кравец рассказывала, что Зеленский после вступления в должность вычитывал шутки студии о себе и первой леди, а первый помощник президента Сергей Шефир не исключал, что Зеленский вернется к работе в "Квартале 95". "Быть ему или не быть актером после президентства – вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое, хорошее кино", – говорил Шефир о президенте в июле 2019-го.
В начале 2020-го президент сказал, что больше не читает сценарии "Квартала 95" и не имеет времени на встречи с бывшими коллегами по студии.
В октябре 2021 года актер и сценарист студии "Квартал 95" Александр Пикалов заявил, что участники студии не могут оценивать работу Зеленского в должности президента Украины. "Да, это самоцензура. Он наш товарищ, мы не можем сейчас оценивать все. Но я тебе скажу, что на самом деле изменения в стране таки происходят", – сказал Пикалов. Великий в интервью Бацман повторил этот тезис, заявив, что "ни при каких обстоятельствах не будет жестко шутить о Зеленском".