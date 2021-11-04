Арахамия анонсировал еще две отставки в правительстве

Арахамия сказал, что отставки в правительстве могут обсудить через полгода Фото: sluga-narodu.com

"Две есть [отставки]. Но вы же знаете хорошую традицию, что я вам не скажу до последнего момента", – сказал он.

На уточняющий вопрос, когда могут состояться эти отставки, Арахамия ответил: "Через полгода".