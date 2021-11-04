Арахамия анонсировал еще две отставки в правительстве

"Две есть [отставки]. Но вы же знаете хорошую традицию, что я вам не скажу до последнего момента", – сказал он.
На уточняющий вопрос, когда могут состояться эти отставки, Арахамия ответил: "Через полгода".
3 ноября Верховная Рада проголосовала за увольнение Олега Уруского с поста вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, Алексея Любченко – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики, Алексея Резникова – с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Андрея Тарана – с поста министра обороны и Романа Абрамовского – с поста министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.
4 ноября Рада назначила Резникова министром обороны, замглавы Офиса президента Юлию Свириденко вице-премьер-министром – министром экономики Украины, нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук – вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а экс-главы Государственной таможенной службы Павла Рябикина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.